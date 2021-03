Důvodem dále se neucházet o funkci ve vedení svazu byla i pro šestapadesátiletého Kabyla, který o své roli v kauze „povyprávěl“ delegátům z klubů. Co přesně v neratovické sportovní hale zaznělo?

„V říjnu minulého roku mě navštívila policie, předala mi usnesení, podle kterého se domnívají, že jsem ovlivnil výsledek jednoho utkání. Nesmím o tom mluvit. Špatně se mi sám sebe obhajuje,“ začal o svém problému Kabyl.

„Když vidím, jaké články a reportáže se objevují v televizi, nebudu se vám divit, když mi řeknete, že mi nevěříte. Řeknu vám k tomu, co asi říct můžu,“ pokračoval směrem k necelým čtyřem desítkám oddílových činovníků.

V dalších větách nastínil nejspíš i směr, jakým vede svou obhajobu.

„Jestli mi třeba v reportáži někdo dává za vinu, že jsem po zápase někomu zavolal, místopředsedovi svazu, a řekl jsem mu, že tam došlo k hrubé chybě, tak věřte, že v profi fotbale jsou rozhodčí a delegáti pod tak velkou kontrolou, že to nebyl jediný telefonát, který jsem musel udělat. Všem svým nadřízeným složkám jsem řekl, že tu chybu udělal, padl regulérní gól, který byl nesprávně uznaný. Rozhodčímu jsem snížil známku, čtrnáct dní nikam nejezdili. Policii ale žádná zpráva delegáta vůbec nezajímala. To, že jsem někam volal, to byl ten hovor, který se jim líbil a použili ho. Nezbývá mi nic jiného, než přesvědčovat soud, jak to bylo. To je můj boj, který si odbojuji,“ dodal.

Jenže kamera skrytá při utkání čtvrtého kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2019/2020 mezi Vyšehradem a Sokolovem zaznamenala v útrobách strahovského stadionu i něco dalšího. Konkrétně moment, na kterém Kabyl přebírá od hlavního rozhodčího zápasu Houdka cosi jako bankovky, podle policie podíl z obálky, kterou měl předtím sudího obdařit sportovní ředitel Vyšehradu a další z obviněných Rogoz. O tom už se delegáti nic bližšího nedozvěděli.

Navzdory oplétačkám nedávno ještě prvního muže okresního fotbalu na Mělnicku proběhla volba jeho nástupce v naprostém poklidu. Z duelu dvou dosavadních místopředsedů uspěl člen krajské disciplinární komise Slavoj Tichý, ve výkonném výboru ale zůstává i jeho vyzyvatel Jiří Guttenberg. Ani jeden přímo nebyl tváří F-evoluce, která tak na Mělnicku svého kandidáta neměla. „Myslím, že je to důkaz toho, že okresní svaz v Mělníku funguje,“ pronesl loučící se Kabyl.