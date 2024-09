pozice: Manažer digitálních řešení OC Nástup: 1.10.2024 Mzda: od 120000,- Kč Kontakt: Pavel Tardovský, tel. 318 532 666, email: pavel.tardovsky@doosan.com Prvotní kontakt: pouze emailem Místo výkonu práce: Dobříš popis pozice: Je zodpovědný za vedení oblasti PIT & AMPS. Hlavní požadavky jsou porozumění technologiím a řešením, které podporují týmy a procesy. Schopnost vést a řídit týmy, které dokumentují, navrhují a implementují hlavní obchodní procesy. Požadujeme: - vysokoškolské vzdělání - min. 5 let zkušeností na obdobné pozici - zkušenosti s vedením, koučováním a mentorováním přímých podřízených - dobré IT dovednosti - obchodní a strategické myšlení, kreativita, výborná znalost angličtiny, další jazyky výhodou - zodpovědný, proaktivní a profesionální přístup - komunikační a vůdčí schopnosti, silné analytické schopnosti a schopnosti řešit problémy nabízíme: 25 dní dovolené, dotované stravování, penzijní připojištění, zajímavé finanční ohodnocení

Manažer digitálních řešení pozice: Manažer digitálních řešení OC Nástup: 1.10.2024 Mzda: od 120000,- Kč Kontakt: Pavel Tardovský, tel. 318 532 666, email: pavel.tardovsky@doosan.com Prvotní kontakt: pouze emailem Místo výkonu práce: Dobříš popis pozice: Je zodpovědný za vedení oblasti PIT & AMPS. Hlavní požadavky jsou porozumění technologiím a řešením, které podporují týmy a procesy. Schopnost vést a řídit týmy, které dokumentují, navrhují a implementují hlavní obchodní procesy. Požadujeme: - vysokoškolské vzdělání - min. 5 let zkušeností na obdobné pozici - zkušenosti s vedením, koučováním a mentorováním přímých podřízených - dobré IT dovednosti - obchodní a strategické myšlení, kreativita, výborná znalost angličtiny, další jazyky výhodou - zodpovědný, proaktivní a profesionální přístup - komunikační a vůdčí schopnosti, silné analytické schopnosti a schopnosti řešit problémy nabízíme: 25 dní dovolené, dotované stravování, penzijní připojištění, zajímavé finanční ohodnocení 65 535 Kč

