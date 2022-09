Filip Ježek v dresu TochovicZdroj: archiv Filipa JežkaDíky čtyřem vstřeleným gólům je nyní už na čtvrtině plánovaných vstřelených branek. Po dvou kolech se navíc postaral o polovinu drahlínských gólů. A co na jeho produkci říkají spoluhráči v kabině? „Už raději nic neříkají, protože jsou rádi, že občas dám góly,“ poznamenal Ježek. Do letošní sezony tak jde bez přehnaných ambicí. „Žádné si nedávám, protože jedno kolo dám čtyři góly další dvě kola zase nic,“ podotkl.

První branku do sítě Pičína dal už ve čtvrté minutě, druhý zaznamenal ještě do přestávky a po změně stran zkompletoval hattrick. „Po půli byli nalomení, ale nedávali šance,“ všiml si kanonýr Drahlína. Tři ze čtyř gólů vsítil po únicích z protiútoku. „Máme rychlá křídla, naběhnu si do prostoru a dáme branku,“ přiblížil Ježek. Nakonec z toho byla luxusní výhra 7:0.

V letošní sezoně se postaví proti Tochovicím, i když rezervě. V tomto týmu strávil dvě sezony, než se vrátil zpět do Drahlína. Na tento zápas dojde až na závěr podzimní části na konci října a Ježek doufá, že se v zápase postaví proti Danielovi Huňovi. „Budu rád, až se uvidíme a potkáme,“ řekl ke vzájemnému souboji. Oba jsou nyní na čele tabulky střelců III. třídy s pěti brankami na kontě.