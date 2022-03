V Obořišti hraje Vobr v útoku a je obklopen mladými hráči, kteří jsou ještě většinou v teenagerovském věku. „Kluci z dorostu nám rostou. Každý půlrok je na nich znát,“ říká na adresu svých méně zkušených spoluhráčů Vobr, jenž si pochvaloval jejich výkon a vzájemnou spolupráci.

Ve víkendovém utkání dal Vobr většinu z pěti gólů tak, že mu spoluhráči připravili pozici pro zakončení. Často dostal přihrávku za obranu, udělal blafák brankáři a poslal míček do prázdné brány. Poprvé se trefil v prvním poločase, kdy poslal Obořiště do vedení. Další čtyři zásahy po změně stran už navyšovaly náskok domácích na konečných 7:2. „Když to tam spadne, tak se člověk dostane do pohody. Je to o hlavě,“ vysvětluje Vobr.

Výhra a trefy tak pouze podtrhly nejhezčí dny Vobra v jeho životě. Týden před startem jarní části se mu totiž narodilo dítě a tak oslavy gólů se plynule přesunuly následně do hospody, kde se nový přírůstek do rodiny musel zapít. Vobr stejně jako většina sportovců potvrdil, že poté, co doma přivítal novorozeně, tak už jsou priority jinde a doma jsou mnohem důležitější než ty na hřišti.