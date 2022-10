V Bohutíně si hodně kladou otázku, zda Petr Petřík bude oblékat jejich dres ještě na jaře a pomůže jim vykopat postup do I. B třídy, nebo už mu hodí laso jiný klub z vyšší soutěže. „Určitě má víc než na okres. Všechno bude záležet na něm. Může přijít nabídka, které nebude moc odolat,“ přemítal na dotaz Deníku předseda klubu Jan Bittner.

Petřík už loni ovládl tabulku střelců. Moc mu nechybělo, aby překonal hranici třiceti vstřelených gólů. Pokud by aktuálně nastolené tempo udržel i nyní, tak by jí na jaře výrazně překonal. Už teď má 16 gólů, takže by se mohl klidně přiblížit k metě 35 branek, ne-li rovnou čtyřiceti.

Proto Nečínu se prosadil hned čtyřikrát. Jeden gól dal z penalty, ačkoliv v zápise je chybně uvedeno davkrát. První trefu zaznamenal z protiútoku, druhou z pokutového kopu, třetí po centru z levé strany na hranici malého vápna, když dorážel do prázdné brány a poslední trefa byla zřejmě nejkrásnější, když zkraje vápna přeloboval gólmana.

„Jsme rádi, že u nás dává góly. Co bude dál, se uvidí,“ řekl šéf Bittner. Petříkovi by rozhodně vyšší soutěž slušela. Zda však v dresu Bohutína či nějakém jiném, si budeme muset počkat. Kanonýr Deníku mu určitě právem přísluší.