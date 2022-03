Střelecká forma ze zimní přípravy se potvrdila v prvním jarním zápase. Velká úleva, že se tak stalo? Jsem hodně moc rád. Trenér mi začal dávat důvěru na hrotu útoku, kde mi to docela sedlo a rozstřílel jsem se. Teď mi tam góly padají. Jsem šťastný. Hlavní je, že vyhráváme a máme tři body.

Co rozhodlo duel s Hamry?

Naše nasazení, vůle bojovat. Nevynechali jsme jediný souboj a bojovali jsme až do poslední minuty, to rozhodlo.

V zimní přípravě jste se hodně trápili, dostávali jste často hodně gólů. Co se změnilo za poslední dva týdny?

Těžko říct. Trpěli jsme na covidy, na zranění, takže jsme de facto trénovali v deseti lidech. Přibližně měsíc před startem jsme se začali scházet. Jako tým jsme si sedli a řekli, že takhle to dál nemůže jít. Najednou se na tréninku objevilo šestnáct hráčů a trénování mělo jinou úroveň.

Tři body proti třetímu týmů, ty se počítají, zvlášť když jste porazili velkého favorita. Jaký to je vzkaz do jara dalším soupeřům.

Máme skvělý vstup. Před zápasem jsme si říkali, že bychom brali i bod, ale když jsme vedli 2:0, tak jsme museli vedení udržet. I v kabině jsme si něco k tomu řekli. Jsem hodně rád, že se nám podařilo udržet. Zvlášť, když jedeme příští týden do Náchoda. Tam nás bude čekat přímý souboj o sestup a potvrdit tři body z domácí půdy.

Zatímco vy jste vyhráli 3:2, tak Náchod prohrál s Kutnou Horou a doma bude chtít porážku odčinit o to víc. Jaký zápas očekáváte na východě Čech?

Určitě těžké utkání. Náchod ho hraje doma. Nějaký vliv tam bude. Neznáme hřiště. Domácí budou chtít odčinit prohru s Kutnou Horou, ale jedeme tam pro tři body.

I přes tu bilanci čtyř porážek a remíz, kterou venku máte?

Věřím tomu, že se začne dařit (směje se).