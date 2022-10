Kolo plné hattricků přineslo i rozseknuté obočí a otřes mozku

Nyní se už ale vrátil a jak to po takovém úrazu bývá, je opatrnější. „Malý strach tam je, ale není to nic hrozného. Když vidím šanci, do které můžu hlavičkovat, tak tam jdu. Třeba vypustím zbytečnější souboj,“ popisuje kanonýr Dublovic. Nad levým okem mu nově ční jizva hezky ze shora dolů. „Kdybych ji měl jako skobu, byl bych jako Harry Potter,“ žertuje Lomoz, co mu často říkají spoluhráči, přátelé i lidí. Pozůstatek po ráně je ale rovný a hezky sešitý.

Tým Dublovic. Jaroslav Lomoz nosí kapitánskou páskuZdroj: TJ Sokol Dublovice

Nyní už je na hřišti a Dublovice očekávají, že bude střílet góly, jako například v minulé sezoně, kdy jich dal 28. „Trošku to tam je. Mrzí mě ale zápasy, ve kterých jsem nebyl, kde jsem mohl něco nasbírat. Ale nebudu tomu věnovat úplně všechno. Spíš abychom se umístili dobře, protože doteď to byla bída,“ prohlašuje Lomoz. Jeho tým zažil bez něj mizerný start do sezony. Až do minulého kola byl poslední, díky dvěma výhrám ale stoupá tabulkou vzhůru a momentálně už je desátý.

V 28 letech už patří Lomoz ke zkušenějším hráčům Dublovic. Větší zodpovědnost mu dodává i kapitánská páska. „Snažím se na hřišti radit mladším klukům a přenést své postřehy i tam,“ uzavírá vůdce týmu.