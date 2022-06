Osmička hráčů hostů byla dopředu odsouzená na smrt. „Když jsme je viděli nastupovat, tak jsme si říkali, že jich je hodně málo,“ uvedl Martin Šturc. Právě on načal rezervu Jinců, když otevřel skóre už ve druhé minutě. Domácí stihli do poločasu nasázet deset gólů, 28letý hráč Věšína se postaral o čtyři z nich.

Sparťané pokračovali v kanonádě i po přestávce. „Říkal jsem si, že alespoň naženeme skóre a zastřílíme si,“ napadlo Šturce. Také se tak stalo. Konečný výsledek 19:1 hovoří za vše. Šturc si dal za cíl dohnat vedoucího Filipa Ježka, nakonec ho o jednu trefu překonal a momentálně sám vévodí střelcům ve III. A třídě. Během zápasu svedl i interní minisouboj s kapitánem Věšína Martinem Trčkou, jehož porazil na góly 8:6.

Zraněný Dušek dal penaltu, pak odstoupil. Kapras hattrickem spasil Spartak

Šturc tak s přehledem splnil vlastní cíl, který si dal do sezony. Tím bylo nastřílet 23 gólů. Vytyčenou metu po víkendu s přehledem překonal. Nyní si tak dává novou výzvu. Pokusit se udržet na prvním místě, i když to bude mít těžké. Jak sám ale říká, určitě by ho to potěšilo. Ze zbývajících tří duelů odehraje pouze dva. V každém z nich by chtěl ale dvakrát skórovat.

Osm vstřelených gólů je pro Šturce osobním maximem. Navíc Věšín parádně těží z jeho a Trčkových gólů. Společně nasázeli 57 gólů z celkových 81, které sparťané soupeřům nastříleli, což je 70 % všech vstřelených branek. Třetí v pořadí Tomáš Viktora přidal dalších 11 tref. Spolupráce těchto tří zkrátka funguje o kapitánovi Trčkovi navíc Šturc říká, že je Rychlonožka. „Když ho vyšleme, tak dá gól,“ směje se Šturc.