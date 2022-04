Na souboje Drahlína je radost pohledět. Pouze jednou v této viděli diváci čtyři vstřelené branky. Jinak jich je pět a víc. Gólové hody se pořádají kolo co kolo. Naposledy v Jincích. Třetí celek III. A třídy na jejich hřišti zvítězil 8:1 a s přehledem tak potvrdil roli nejlepšího útoku v soutěži. Aby také ne, když ve svých řadách mají i nejlepšího střelce Filipa Ježka, který se díky pěti vstřeleným gólům v sobotním zápase zaslouženě stal Kanonýrem Deníku.

Filip Ježek v dresu TochovicZdroj: archiv Filipa JežkaDlouho to přitom vypadalo, že zůstane na dvou gólech. Ovšem závěr zápasu vše změnil a stačilo pět minut, aby Ježek přidal čistý hattrick a účet rozšířil na kvintet zásahů. „Sedli jsme si s kluky. Začaly od nich chodit přihrávky,“ komentoval Ježek poslední tři vstřelené branky. Úplně první trefu v zápase zaznamenal přitom ve 34. minutě, kdy si zpracoval míč ze vzduchu a vzápětí poslal Drahlín do vedení. Tato trefa se následně ukázala jako vítězná. Následně hned po přestávce poslal míč po rohovém kopu přímo do šibenice.

OBRAZEM: Nové Vsi vyšel risk za tři body, Milín se vrací do boje o čelo

Když se Ježek vracel do Drahlína, počítali s ním jako s kanonýrem a od té chvíle se jim náramně vyplácí. Už před pěti lety se stal nejlepším střelcem s padesáti góly. Stát se králem touží i letos, akorát tref bude výrazně méně. Na kontě jich má 21 a rád by dosáhl alespoň třicítky.

Ježek tak dává zapomenout na nepovedené angažmá v Tochovicích, kde se před lety pokoušel prosadit. Současný divizní celek tehdy působil v I. A třídě, avšak se nedokázal vybojovat pevné místo v sestavě a tak se vrátil do Drahlína a toto spojení funguje dokonale. Jeho tým je aktuálně na třetí pozici se sedmibodovou ztrátou na vedoucí Višňovou. Možné myšlenky na postup ale v kabině nejsou. „S týmem jsme o tom nemluvili.Chtěli bychom se hlavně udržet, což se tak stane,“ upřesnil Ježek.