Až v desátém kole jste vstřelil první góly v sezoně a hned tři …

Nějak teď jsem měl pauzičku. Dřív mi jich tam padalo víc.

Nebyl jste trošku nervózní, že vám tam až dosud celý podzim nepadaly?

To už úplně ne. Už mi není dvacet, abych se s tím nějak špatně sžíval, ale už jsem byl rád, že mi tam něco padlo.

Nicméně hattrick se ukázal jako důležitý, neboť pomohl k vítězství …

Rozhodně! On by to když tak za mě vzal náš nejlepší střelec Martin Šturc.

Díky vám si mohl ale trošku ulevit alespoň …

Mohl no. On mi na góly ale nahrál, dá se říct. Já jemu na jeden a on mě na dva.

Jaký to byl jinak zápas s Bohutínem?

Sešli jsme se v plné sestavě, což bylo za mě super. Nám se utkání povedlo a zahráli jsme si pěkný fotbal.

V závěru jste ale dostali dva góly. Co se tam stalo?

Chvíli před tím si náš stoper, fakt důležitý hráč, zlomil oboustranně kotník. Takže tam byla sanitka, což nebylo příjemné. Takže jsme ho museli střídat. On šel ze hřiště, dali jsme tam někoho jiného a tím, jak jsme byli rozházení, jsme dostali dva góly.

Hattrick a tři získané body jsou tedy pro zraněného hráče, že?

Určitě.

Vyhráli jste teprve druhý zápas. Díky tomu jste se odlepili od Bohutína.

Jednoznačně. Dřív jsme vyhrávali všechny domácí zápasy, teď ani to, takže určitě důležitá výhra.

Čím to, že vám to nejde letos ani doma?

Hned první zápas prohráli 2:3, pak 0:8, což si ani nepamatuji, že bychom dostali tolik. Nevím, asi jsme se nescházeli.

Na průběžné deváté místo nekoukáte ve Věšíně rádi, že?

Teď jsme se odšpuntovali a my ho ještě vylepšíme.

Kam až byste se chtěli vyhoupnout?

Jsme spokojení se středem. Horní střed je pro mě ideál.

Jaké si dáváte cíle do sezony?

Dohrát bez zranění, protože už druhého hráče nám odvezla sanitka. Jeden útočník nehraje od druhého zápasu, co si natrhl vazy v koleni. Takže hlavně dohrát ve zdraví a být v klidu okolo půlky.