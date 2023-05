Duel ve fotbalové IV. třídě mezi Velkou Lečicí béčkem Hřiměždic dlouho proměnil ve vlastní one man show. Třicetiletý Jiří Kudej nasázel soupeři hned pět gólů. O víkendu jasně nejvíc na celém Příbramsku. Jeho tým nakonec zvítězil 9:0. Kvintet branek nasázel naposled v dorostu. Spoluhráči mají cíl, aby překonal vedoucího Nga z Láze. On sám ale tento úkol považuje za hodně obtížný.

Jiří Kudej | Foto: archiv hráče

Velká Lečice má v letošní sezoně jedno velké štěstí a smůlu zároveň. Po loňském sestupu ze III. třídy zažívají příjemnou změnu. „Posílili jsme. Tým je určitě silnější. Ale hrajeme pro lidi, kteří jsou v klubu dlouho. Máme jich dvanáct, kterým je přes padesát, tak pro ně,“ uvádí Kudej. Jeho tým je na druhém místě tabulky, jemu se střelecky nadmíru daří. Nejnižší soutěži ale vládne mezi týmy i kanonýry Láz.

Střelcům vládne od začátku Daniel Ngo. Velká Lečice nyní ale vysílá do boje o korunu krále střelců svého zástupce. Pětigólový Kudej se vedoucímu muži přiblížil a rozbil dvojici Vrtulí na čele. Podobný počin se mu ale podařil naposledy v dorostu, což už je hodně dlouho. „Samozřejmě je to hezké. Teď se nám daří. Chodí hodně lidí, takže je to super. Všichni rádi, že nám to tam padá. Není to ale jenom o mě, ale o celém mančaftu. Každý kanonýr potřebuje servis tedy spoluhráče, kteří mu to připraví,“ míní Kudej.

Okresní přebor: Petrovice nasadily k trháku. Nový Knín zaskočil favorita

V sezoně dal už 26 gólů, v posledním utkání pět. Osobní statistiky jdou ale mimo něj. „Vůbec je neřeším. Na ně koukají kluci, ale já ne,“ podotýká 30letý kanonýr. I přes vysokou výhru našel sám sobě jednu výtku a pořádnou. „Za ten zápas jsem mohl dát klidně patnáct branek, takže z toho, co jsem tam předváděl, je to spíš zklamání z mé strany,“ říká s úsměvem.

Kdyby přitom zmíněných patnáct gólů dál, byl by teď s přehledem na čele. Ohledně na první místo mezi kanonýry se ho budou chtít dostat spoluhráči. „Přání kluků je, abych předstihl Nga, který má 32 gólů, ale to bude hodně těžký úkol. Láz má výborný mančaft. Podle mě klidně na B třídu. V téhle soutěži nemají co dělat. Kluci jsou šikovní a oproti našemu týmu mladí,“ dodává na adresu jasně vedoucího celku IV. třídy.

Velká Lečice tak skončí s velkou pravděpodobností druhá. Na vedoucí Láz ztrácí čtyři kola před koncem osm bodů, třetí Obořiště je o dalších propastných sedmnáct za nimi. „Nám je to jedno, my to neřešíme. Jsme rádi, že se nám daří, že bychom si z toho dělali těžkou hlavu, to vůbec,“ uzavírá střelec Lečice.