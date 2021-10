O víkendu se tak mohl pochlubit svému bratrovi Janovi, který zatím marně čeká na premiérový gól v letošní sezoně v dresu Liberce. „Trochu ho v tom špičkuji, že jsem dal čtyři góly. On se k tomu raději nevyjádřil,“ řekl s úsměvem Adam, který by si se sourouzencem rád zahrál v jednom dresu na vyšší úrovni.

Matoušek je přitom spíše sváteční střelec. O to je jeho víkendová produkce impozantnější a tak mu čtveřice branek udělala pochopitelně. „Docela dost. Moc střelec nejsem, tak jsem rád, že jsem si mohl dát gól alespoň tam,“ ušklíbl se Matoušek. Všechny góly zařídil nohou. Při prvním přeloboval gólmana, po jeho špatném výběhu, následně se prosadil ve vápně, při třetím utekl z poloviny hřiště, když ho parádní přihrávkou vyslala Krotký a pak přidal ještě jeden.

Za A-tým v divizi odehrál Adam Matoušek pouze třicet minut, v rezervě si odběhal kompletní zápas, ačkoliv přijel pouze divák. „Původně jsem ani hrát nechtěl, jel jsem se jenom podívat na kamarády z mládí. Kluků bylo ale málo a se mnou jsme byli akorát. Přesně do počtu jedenácti,“ prozradil Matoušek. O jeho náhlém záskoku svědčí i fakt, že musel odehrát zápas s vypůjčenými kopačkami. „Lepší než se na ně jenom koukat, aby dostali osm gólů, tak jim pomůžu,“ doplnil sympaticky.

Původně se chtěl na zápas jenom podívat a podpořit kamarády. Nakonec musel Adam Matoušek naskočit za B-tým Tochovic ve IV. A třídě a udělal dobře. Nejenže doplnil rezervní tým přesně do počtu jedenácti hráčů, ale čtyřmi góly se výrazně podepsal na výhře 7:5 na hřišti Slavoje Obecnice. Po zásluze byl tak vyhlášen Kanonýrem víkendu.

