Šesti góly se ale osamostatnil na čele tabulky střelců a před druhým Jaroslavem Lomozem má tak luxusní polštář. O králi střelců je s velkou pravděpodobností rozhodnuto. „Jestli je tam náskok šesti gólů, tak asi ano. Třeba se ale panu Jardovi Lomozovi podaří mě předstihnout, i když to bude mít těžké,“ mínil Petřík.

VIDEO: Jince slaví postup do I. B třídy. Petřík nakročil za korunou mezi střelci

Na kontě už má 33 branek, což ani on sám nečekal. „To je pěkný počin, pěkná suma,“ konstatoval kanonýr Bohutína, který se o víkendu vrátil na známe hřiště. Na Spartaku dřív působil. „Tak nějak jsem to bral o to víc, že jsem byl kdysi jeho hráč. Nevím jak na tom soupeř byl, neměl svůj den. My jsme se rozstříleli a pěkně si zastříleli,“ pochvaloval si Petřík.

Jak sám přiznal, tak se v jeho případě bude jednat o jednu z těch lepších sezon. Podobnou už zažil v dorostu, kdy se rovněž pohyboval v popředí mezi střelci. Mezi muži je to ale poprvé a to i díky tomu, že odehrál víc zápasů, než tomu bylo v minulosti. „Dřív jsem neměl fotbal jako prioritu, měl jsem práci. Teď mě začal v Bohutíně bavit, máme tam dobrou partu a je to pro mě srdcovka,“ uvedl Petřík.