Pouze rána Drašnara přinesla Příbrami vyrovnání zkraje zápasu. Od té doby domácí neustále dotahovali a marně se snažili smazat náskok Mostu, který si držel vedení až do konce zápasu.

„Myslím, že jsme určovali tempo hry nebo ráz zápasu, byť bylo skóre de facto stále o gól, měli jsme ho podle mě pod kontrolou. Musím uznat, že Příbram letos vypadá solidně. Asi to tam vedou dobrým směrem a postupem času nebude takový outsider jako v minulých sezonách,“ ocenil soupeře mostecký brankář Ondej Bíro s tím, že proti Středočechům se budou sbírat body těžko v letošním ročníku malého fotbalu.

Právě mostecký brankář Bíro načal střelecký účet druhé půle, na což zareagovali domácí brankou Hájka, jenže dvougólové vedení vrátil Mostu hlavičkou Šlégr. Po dalším snížení Štochla rozhodl definitivně pět minut před koncem Kasal, který zkompletoval hattrick. „Oddechl jsem si, až když rozhodčí zapískal konec. U nás člověk nikdy neví, co vyvedeme. Dopředu máme super věci, dávali jsme góly po pěkných akcích, jenže dozadu děláme spoustu věcí, které pramení z nekoncentrovanosti nebo laxnosti. Když je vychytáme, myslím, že to bude dobré,“ pronesl Bíro.

Příbrami se vždy povedlo dostat na maximálně rozdíl jedné branky. Srovnat krok s Mostem už ale bylo nad její síly. „Byla to přetahovaná. Hosté celou dobu vedli, a když jsme dokázali skóre stáhnout a nadechovali se, že bychom utkání vyrovnali a třeba otočili, Most zase odskočil. Je strašně silný při hře s gólmanem. Umějí to a i když víte, že tak hrají, tak se strašně těžce brání,“ hlesl příbramský zadák Martin Štochl.

Podle něj rozhodla především lepší mostecká produktivita. „Ze hry jsem měl dobrý pocit, myslím, že byla slušná a Mostu jsme se vyrovnali, bohužel koncovka nás trápí. Nejsme produktivní, z pěti šancí dáme jeden gól, zatímco Most z nich dá čtyři. Produktivita je náš dlouhodobý problém,“ přiblížil příbramský zadák.

Divoký duel za vytrvalého deště ovšem přinesl zajímavou podívanou, které rozradostnilo i mostecké vedení. „Přestože se zápas proměnil v divokou přestřelku, měl jsem z něj tentokrát lepší pocit než při našich jiných rozháraných výhrách. Téměř celých šedesát minut jsme diktovali tempo a určovali ráz utkání. Zejména dopředu jsme měli skutečně mimořádnou kvalitu a pravidelně jsme zakončovali i do zkonsolidované a připravené obrany,“ uvedl vedoucí hostů Aleš Janeček. Podle něhož trápí stále Most nedůslednost v obranné fázi hry. „Pokud ale budou kluci chodit do zápasu s taktikou, že prostě nastřílí víc gólů než jich svými chybami dovolí soupeři, tak to asi taky přežiji,“ pousmál se vzápětí.

Most po úvodních třech kolech ročníku zůstal posledním týmem bez ztráty bodu a aktuálně vede západní skupinu Superligy malého fotbalu. „Zatím mám dobrý pocit ze zápasů, co jsme hráli, i z našeho týmu. Nechci říkat nějaké cíle, od toho jsou jiní. Most vyhlašuje každý rok, že chce medaili, po ní touží osm týmů. Budeme spokojení, když postoupíme do play-off, pak uvidíme,“ řekl kapitán Bíro.

Naopak Příbram i přes slibné výkony nemá po třech kolech ani bod a v tabulce západní skupiny je pátá. „Je to demotivující, protože hra podle mě není vůbec špatná, každým zápasem se lepšíme. Tým se hodně obměnil, změnilo se i příbramské vedení a momentálně se sehráváme. Pořád to beru tak, že jsme hráli se třemi velice kvalitními soupeři, měli jsme Most, Staropramen a Koráb, chytli jsme velice těžký los. Sice máme nulu, ale je na čem stavět. Věřím, že v dalším zápase s Plzní se odrazíme a konečně urveme nějaký bod do tabulky,“ přál si Štochl.

Příbram – Most 5:7 (3:4)

Branky: 20. a 34. Hájek, 28. Štochl a 49. Štochl, 8. Drašnar – 3., 27. a 55. Kasal, 14. a 19. Dolechek, 32. Bíro, 40. Šlégr. Rozhodčí: Kohout – Soukup. ŽK: Drašnar (Příbram). Diváci: 15.

Příbram: Hauser (Trnka) – Drašnar, Hájek, Junek, Junek, Malý, Pužík, Sandr, Štochl, Vlk.