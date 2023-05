Uplynulý víkend patřil jedinému střelci. Pavel Podlipský v dresu rezervního týmu Petrovic nasázel pět gólů, v celém okresu nejvíc. Po zásluze si vysloužil titul Kanonýr Deníku. Původem brankář se prosazuje v poli a v sezoně už má na kontě 17 branek, přesto ho přestává bavit honit se za kulatým nesmyslem a čím dál častěji mění zelený pažit za ledovou plochu a místo kopaček obouvá brusle.

SK Petrovice B. Pavel Podlipský je v horní řadě, třetí zprava. | Foto: SK Petrovice B

„Na to že jsem gólman a hrávám v poli, tak to jde. Docela náhoda, nečekal jsem to,“ usmíval se Podlipský k představení proti rezervě Višňové, který jeho tým vyhrál 6:1 a on dal pět gólů. Hattrick přitom stihl do poločasu. O gól tak vrátili svému soupeři porážky i s úroky. Na podzim totiž Petrovice B prohrály se stejným soupeřem 2:6.

Bilance Podlipského je o to úctyhodnější, že ač bývalý gólman nejenže dal 17 branek, ale k nim potřeboval jen osm zápasů. Má tedy průměr přes dvě branky na zápasy. Matematicky přeloženo, pokud by odehrál všechny zápasy, mohl by mít klidně na kontě kolem čtyřiceti zásahů a s přehledem by vedl tabulku střelců. Jeho produktivitu by mu mohl závidět leckterý hrotový útočník. „Nějak se mi teď poslední dobou daří,“ říká skromně Podlipský.

Výstavba hapruje. Od zápasu s Duklou jsme jak zdechlí, míní Mašek

V bráně začínal, ale postupem času ho pobyt mezi třemi tyčemi přestával bavit a tak se přesunul do útoku. Svými výkony si řekl i o pozici v A-týmu. „Zkouší mě tam, ale fotbal mě moc poslední dobou nebere. Začal jsem hrát i hokej a tak fotbal mám čistě pro zábavu,“ podotýká Podlipský. Ve středu se byl podívat i na derby ve finále MOL Cupu a musel skousnout porážky Sparty na Letné se Slavií. „Poslední dobou se dá na ty zápasy i koukat. Ubývá soubojů. Titul ale získá Sparta,“ uzavírá Podlipský.