Zvládli to! Hráči Partyzanu Příbram zvítězili ve druhém semifinálovém utkání na hřišti PAMAKO Pardubice 5:3 a stejně jako loni postoupili do boje o zlato v Superlize malého fotbalu. Superfinále se koná 22. června v Českém Dubu a soupeře pro něj Středočeši poznají ve středu.

Úvodní semifinálový duel v Příbrami skončil 4:4, rozhodovala tak odveta v Pardubicích, která vyšla lépe hostům. „Mají tam o něco menší než u nás, což jim ve finále nemuselo tolik vyhovovat. Role se prohodily, uzpůsobili jsme hru podle prvního zápasu, teď jsme byli venku, od domácích se očekával jiný výkon. Rozhodně chtěli víc hrát, z jejich strany to bylo otevřenější, pomohly nám dva relativně rychlé góly. Potom musely Pardubice jít do většího rizika, ve druhé půli začaly víc hrát s gólmanem, což jsme po třiceti vteřinách dokázali potrestat střelou do prázdné brány. Potom už se dohrávalo, domácí neustále hráli s gólmanem, ale když jsme vedli o dva tři góly, byli jsme o něco víc v pohodě než na začátku,“ uvedl příbramský útočník Ondřej Beran.

Pardubice ze čtrnácti utkání prohrály v sezoně teprve počtvrté, ovšem až v semifinále poprvé doma. A stalo se tak v rozhodující moment sezony. „Chci soupeři poslat gratulaci. Já i celý tým máme dostatek sebereflexe, abychom uznali, že Příbram si to zasloužila. Možná byla i o malinko lepší, klíčový byl hlavně Martin Melichar v brance. Klobouk dolů před ním, zamknul bránu, pomáhal jim jako šestý hráč. Je vidět, že je obrovská individualita. Nepopasovali jsme se s tím,“ uznal pardubický obránce Jaroslav Kubát.

Partyzanu vyšla první půlka, už ve třetí minutě se prosadil Patrik Junek, v sedmnácté minutě zvýšil Beran. Když ve 39. minutě snížil Michal Jiráský, odpověděla Příbram dvěma góly ve dvou minutách, skórovali Filip Šrajn a podruhé v utkání Beran. PAMAKO se přiblížilo až v závěru, když se dvakrát trefil Ladislav Mužík, ale Příbram si i díky gólu Vojtěcha Ptáčka udržela dvoubrankový náskok.

Kubát viděl příčinu vyřazení už v úvodním duelu semifinále. „Klíčové bylo, že Příbram stihla v prvním domácím zápase srovnat, přestože jsme vedli 3:0. U nás doma nám to nelepilo, navíc se vyznamenal brankář Melichar, který měl k sobě doset neuvěřitelných bojovníků. Oba týmy hrozně chtěly, my jsme možná chtěli až moc, na druhou stranu bych byl hrozně alibistický, kdybych tvrdil, že jsme byli lepší. Nebyli a nezasloužili jsme si to. V mých očích Příbram postoupila zaslouženě,“ zopakoval český reprezentant Kubát.

V duelu těchto protivníků si obě strany vyměňovaly až nezvyklé množství komplimentů. Fair play oba celky staví nad sportovní vřavu. „Musím říct, že Pardubice jsou asi nejslušnější soupeř, se kterým jsme hráli. Sportovně na tom byly dobře a hlavně si po každém souboji hráči plácli, bylo to nadmíru slušné utkání,“ ocenil Beran.

Ten tentokrát opět naskočil v příbramském útoku a dvakrát skóroval, přitom jeho hlavní náplň práce je gólům zabraňovat. Běžně stojí mezi tyčemi, dokonce i v reprezentaci, když však za Partyzan nastoupí Martin Melichar, posune se Beran dopředu. „Dva góly jsou cenné, nicméně na to nekoukám, důležité je, že jsme utkání zvládli jako tým. Jednu branku mi připravil Drát (Ondřej Drašnar – pozn. red.) do prázdné, to jsem měl jednoduché. Druhý gól padl přes půlku hřiště z otočky, kdy jsem střílel instinktivně. Věděl jsem, že mám za sebou bránu, střílel jsem z těžké pozice a dokázal jsem se šťastně trefit. To se povede jednou z deseti pokusů. Jsem rád, že mi zápas sedl po zranění, nebyla to úplně očekávaná výhra, Pardubice byly doma asi mírný favorit,“ přemítal Beran.

Ten víc než dva měsíce nehrál kvůli poranění zadního zkříženého vazu. „Jsem hlavně rád, že můžu znovu hrát a zase sportovat. Začátky po zranění jsou náročné, musím dohánět fyzičku, svalovou hmotu, v začátcích to bolí nejvíc,“ ulevilo se příbramského hráči.

V loňském roce podlehla Příbram v boji o zlato Mostu 2:3 po penaltovém rozstřelu. Soupeře pro letošní Superfinále pozná Partyzan ve středu, kdy se obhájce titulu Most od sedmi hodin večer představí na hřišti pražské Hanspaulky. Úvodní semifinále skončilo také nerozhodně 4:4. „Trenér by se tam měl jet podívat, já se kouknu na stream. Zkusíme soupeři přizpůsobit taktiku, řekneme si nějaké poznatky a snad to letos dotáhneme,“ přál si Beran.

Pardubičtí hráči po utkání převzali bronzové medaile. Vzhledem k tomu, že minulou sezonu zakončili na poslední šesté příčce východní skupiny a ani nehráli play-off, udělalo PAMAKO velký posun kupředu. „Před začátkem sezony jsme si řekli, že malý fotbal je amatérský sport, který milujeme, ale Superliga má obrovskou úroveň a jestliže chceme být úspěšní, musíme se scházet na zápasy, něco tomu obětovat. Jsem strašně šťastný za mě i za kluky, že se nám to v Pardubicích podařilo nastartovat a nakopli jsme to. Nemůžeme chtít vše najednou, aspoň máme motivaci do dalšího roku. Věřím, že další sezony budou ještě lepší,“ doufal Kubát.

PAMAKO Pardubice – Partyzan Příbram 3:5 (0:2)

Branky a nahrávky: 39. Jiráský, 54. Mužík (L. Merkl), 59. Mužík – 3. P. Junek (Sirotek), 17. Beran (Drašnar), 43. Šrajn (Sandr), 44. Beran (Melichar), 58. Ptáček (Drašnar). Rozhodčí: Sýkora – Stria. ŽK: M. Ráliš, Vamberský – Melichar.

PAMAKO Pardubice: Filip Vamberský – Ladislav Mužík, Josef Stránský, Michal Jiráský, Ondřej Merkl, Lukáš Merkl (C), Martin Ráliš, David Ráliš, Jakub Slavík, Tomáš Kirchner, Jaroslav Kubát, Vítězslav Hrubý.

Partyzan Příbram: Martin Melichar – Matěj Bálek, Vojtěch Ptáček, Filip Šrajn, Jiří Junek (C), Petr Sirotek, Patrik Junek, David Sandr, Ondřej Drašnar, Ondřej Beran.