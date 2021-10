Brňané na domácí půdě zahráli suverénně a z prvního kvalifikačního turnaje odešli pouze s jednou inkasovanou brankou. Nejbližšího pronásledovatele z Olomouce v tabulce porazili hned na úvod turnaje. Následně se oba soupeři nadřeli s Jihlavou, která jako jediná dokázala proti nim skórovat.

Příbramská skupina je po první polovině kvalifikace vyrovnanější. Hodně tomu pomohla remíza 1:1 mezi domácími a pražským Staropramenem, který nakonec vévodí západní částí jenom pouze díky lepšímu skóre před Příbramí. Má pozitivnější poměr mezi vstřelenými a inkasovanými brankami. Fotbalisté z hlavního města zakončili úvodní turnaj se skóre 12:4 (+8), zatímco Středočeši s bilancí 16:10 (+6).

Druhá kvalifikační skupina, která rozhodne o superfinalistech, se bude hrát až na jaře. Letos v květnu ovládly obě klání domácí celky, které se následně utkaly v boji o titul. Historicky první triumf získalo Brno, jež zdolalo Brno 7:1. Bronz bral Staropramen Praha po výhře 3:1 nad Olomoucí.

Výsledky východní skupiny:

Olomouc – Brno 0:2

Blanensko – Jihlava 0:2

Ostrava – Brno 0:4

Jihlava – Olomouc 1:4

Blanensko – Ostrava 2:0

Jihlava – Brno 1:2

Olomouc – Ostrava 4:0

Brno – Blanensko 3:0

Ostrava – Jihlava 1:7

Olomouc – Blanensko 4:0

Výsledky západní skupiny:

Plzeň – Příbram 3:7

Koráb Praha – Staropramen Praha 0:2

Staropramen Praha – Plzeň 6:1

Koráb Praha – Most 2:4

Staropramen Praha – Příbram 1:1

Plzeň – Most 2:9

Příbram – Koráb Praha 4:3

Most - Staropramen Praha 2:3

Plzeň – Koráb Praha 3:8

Příbram – Most 4:3