„Je to na popud toho, že jsme přemýšleli, co dělat s děvčaty z výběrů. Mám v Pičíně osm kmenových holek. Tak jsme zkusili, že založíme tým dorostenek pod hlavičkou Pičína. Takže jsem oslovil hráčky, které prošly výběry a ony, že by do toho šly,“ řekl Jiří Kuba, jeden z autorů myšlenky ohledně založení dívčího družstva a jeden z průkopníků holčičího fotbalu na Příbramsku. Jemu se také podařilo získat do týmu i několik hráček z Berounska.

V Pičíně se hrál doposud fotbal pouze na okresní úrovni. V případě dorostenek se ale bude jednat o celou západní část Čech. Takže se musela zajistit nejen logistika, ale také hlavně finance, zda klub něco podobného zvládne. Nyní je připraven. Pro děvčata se bude jednat o průlomový ročník. Utkají se například s Mělníkem, pražskou Duklou, Teplicemi či hlavním tahákem soutěže – Spartou, i když pouze s její rezervou. „Zápasy s nimi nám nastaví zrcadlo, zda mají na to hrát v jiném klubu či na sobě dál pracovat,“ podotkl Kuba

O duelu se Spartou B se už teď v obci mluví jako o utkání roku. Na něj dojde 26. října. „Pořád o tom mluvíme. Pro nás to bude utkání roku. Do Pičína přijede Sparta. Sice béčko, ale nevadí. Na zápas se těšíme. Nevím, jestli si někdo dokáže představit, že dokážeme něco takového udělat v našich skromných podmínkách,“ řekl Kuba. Tento zápas se bude hrát také jako jediný v odpoledním čase a to z toho důvodu, aby se na něj přišlo podívat co nejvíce lidí. Ostatní duely odehrají pičínská děvčata dopoledne.

„Ti, kteří mají fotbal rádi, tak se určitě přijdou podívat a budou chodit i na jiné zápasy. Co se týče okresu, tak co mám ohlasy z komisí či Výkonného výboru, tak se přijedou podívat. Máme od nich podporu. Všichni nám fandí. Vše se nabaluje,“ prozradil Kuba.

Pro Pičín bude dorostenecká soutěž děvčat velké plus v tom, že se oddíl bude moci zviditelnit nad rámec okresu. Hráčky navíc budou mít jednodušší přechod z mládežnického fotbalu do toho dospělého.

„Nebudou muset tak jako doposud zaujmout v jedné z mála šancí při výběrech okresních týmů, kam jezdí i skauti z největších klubů v tuzemsku. V nově vytvořené kategorii budou mít jednak možnost mnohem více zaujmout, ale zároveň rozvíjet své dovednosti v rámci zápasů se svými vrstevnicemi a nebude je tak čekat obtížný přechod do dospělého fotbalu,“ nastínil problematiku dívčího fotbalu Kuba.

V budoucnu bude Pičín navíc schopen pomáhat i ženskému týmu v Příbrami či klidně i jiným klubům, pokud se děvčatům v konkurenci zadaří. Záležet bude jen na nich. Vyjma ročníku 2007 by se v následujících letech mělo jednat každoročně o 4 až 5 hráček, které vzejdou z dorostu.

Kubu navíc těší, že by děvčata mohla utvořit celistvý kolektiv nejen ohledně fotbalu, ale kamarádek. „Dali jsme možnost holkám hrát fotbal a chceme, aby měly mezi sebou výbornou partu, kde budou fungovat, stráví spolu pubertální léta a věci s nimi spojené. Mám z toho dobrý pocit, že se nám tohle podařilo. Momentálně mají společnou skupinu, kde vše řeší,“ prohlásil potěšeně Kuba.

V Pičíně ale zůstane pouze u dorosteneckého družstva. Že by se v budoucnu založil i ženský tým, Kuba odmítá. „Z našeho počinu budou těžit holky, protože jim poskytujeme možnost dál hrát fotbal a nemusí v 15 či 16 letech končit. Zároveň je díky dorostenecké soutěži připravíme na ženskou kategorii. Když k tomu můžeme přidat, že budou společně trénovat, tak je to navíc, že se mohou porovnávat s velkými týmy či se do nich dostat,“ uzavřel Kuba.