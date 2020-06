Chtěli byste dres Alexe Krále? Nyní máte možnost ho získat! SK Benešov ve spolupráci s webem sportovniaukce.cz realizuje po dobu konání Letní ligy online aukci reprezentačního dresu dvaadvacetiletého fotbalisty, který je hráčem ruského Spartaku Moskva. Jedná se o dres z říjnového kvalifikačního zápasu na EURO, ve kterém Česká republika porazila Anglii 2:1.

Zapojte se do dobročinné aukce. Ve hře je reprezentační dres Alexe Krále. | Foto: SK Benešov

Celkový výtěžek aukce bude věnován na dobročinné účely. Konkrétně bude určen Marku Panuškovi. A to na úhradu nákladů odlehčovacího pobytu, případně více odlehčovacích pobytů, ve středisku respitní péče Volno. Aukce probíhá online až do soboty 4. července do 12 hodin. A to ZDE