O kolo dříve si totiž ve Velvarech poradili s Pardubicemi. Tentokrát se na Kladensku mohou těšit na ostravský Baník, který až na penalty přešel přes lídra MSFL Kroměříž. V Zápech, kde rovněž umí favority potrápit, se představí olomoucká Sigma.

Proti soupeři z nejvyšší soutěže si o postup mezi nejlepších osm zahrají i druholigové kluby. Příbram na domácím stadionu vyzve Teplice, Vlašim se představí v Českých Budějovicích. V osudí byla spolu s účastníky evropských pohárů už i Mladá Boleslav, které se jako úřadujícího vítěze nadstavbové ligové skupiny o umístění předešlé kolo netýkalo. Los jí proti druholigovému Prostějovu dopřál výhodu domácího prostředí. Oficiální hrací den třetího kola je středa 19. října.

Loňský finalista, pražská Sparta, si zahraje na hřišti Domažlic. Cestování se vyhne pražská Slavia, které los přisoudil zápas na hřišti druholigové Dukly. Úřadující vítěz MOL Cupu, 1.FC Slovácko, přišlo v rámci losu na řadu až v rámci předposlední dvojice a svěřenci trenéra Svědíka přivítají na vlastním hřišti Varnsdorf. „Je tam celá řada zajímavých duelů, ale zápas mezi Duklou a Slavií určitě bude dostatečně atraktivní pozvánkou na třetí kolo,“ uvedl po losu Petr Fousek.

Losu, který se uskutečnil v sídle FAČR, se zúčastnil i ambasador celostátní soutěže Jan Koller. „Honza zaslouží poděkování za to, že přijal tuto nabídku. V minulém ročníku mělo každé kolo jiného ambasadora. Soutěž je to ale tak významná, že si zaslouží mít stálého ambasadora a jsme rádi, že je jím právě Honza,“ uvedl v přenosu ČT sport předseda Fousek, který se na úvod přenosu také ohlédl za zápasy druhého kola. „Viděl jsem závěr televizního duelu Kroměříže s Baníkem Ostrava, tak to byl krásný důkaz toho, jak mohou menší kluby potrápit týmy z první nebo druhé ligy. Baník měl namále," usmíval se Fousek.

Los 3. kola MOL Cupu 2022/2023

TJ Slovan Velvary – FC Baník Ostrava, FC Hlučín – FC Viktoria Plzeň, TJ Spartak Soběslav – MFK Karviná, TJ Jiskra Domažlice – AC Sparta Praha, SK Zápy – SK Sigma Olomouc, FK Frýdek-Místek – FC Slovan Liberec, FK Chlumec nad Cidlinou – FC Hradec Králové, FK Jablonec – MFK Vyškov, FK Dukla Praha – SK Slavia Praha, SK Dynamo České Budějovice – FC Sellier&Bellot Vlašim, FK Mladá Boleslav – 1.SK Prostějov, FC Trinity Zlín – FC Vysočina Jihlava, Bohemians Praha 1905 – FK Třinec, FK VIAGEM Příbram – FK Teplice, 1.FC Slovácko – FK Varnsdorf, FC SILON Táborsko – FC Zbrojovka Brno.