Konkrétně jde o druholigovou Příbram a divizní celky Dobříše, Sedlčan a Tochovic, které se jako nováček čtvrté nejvyšší české fotbalové soutěže zúčastní pohárových bojů vůbec poprvé ve své historii.

Zatímco příbramští fotbalisté se představí na půdě třetiligové Admiry Praha, další želízka v ohni budou hrát doma. Nejatraktivnějšího soupeře se dočkaly Sedlčany, kterým los po přisoudil druholigové Táborsko (oba soupeři se ve stejné fázi soutěže utkali už v roce 2019, kdy se z postupu po vítězství 4:0 radovalo Táborsko pozn. red.). Dobříš přivítá třetiligovou Hostouň a Tochovice vyzvou další divizní celek Most/Souš.

Velké pozdvižení se očekává v Kladně. Tam přijedou třetiligové Domažlice a přivezou i svou nejzářivější posilu, ještě nedávno obránce Plzně Davida Limberského. Skvělý soupeř pojede také do Komárova na Berounsku - Viktorie Žižkov. Ta má kádr budovaný pro postup do nejvyšší soutěže, navíc její tým posílili tři borci z Egypta. Třeba to budou budoucí Salahové, o to lepší zápas fandy v Komárově čeká.

Druholigového soka hostí také Český lev Beroun - na jeho hřiště přijede Vlašim, která dává šanci nadějným mladým slávistům. I proto bude utkání lákavé.

Los 1. kola MOL Cupu - hraje se 11. srpna:

Dobříš - Hostouň

Admira Praha – Příbram

Aritma – Povltavská FA

Beroun – Vlašim

Brandýs n/L – Chlumec n/C

Březová – Králův Dvůr

Český Brod – Vltavín

Dvůr Králové – Zápy

Kladno – Domažlice

Kolín – Karlovy vary

Komárov – Žižkov

Kosmonosy – Dukla Praha

Libčany – Zbuzany

Neratovice – Varnsdorf

Sedlčany – Táborsko

Slaný – Velvary

Soběslav - Benešov

Tochovice – Most/Souš