Pochází přímo z Příbrami a fotbalu se věnuje od šesti let. „Táta mě k němu přivedl, taky ho hrál. Na sto procent jsem věděl, že to je sport pro mě,“ povídá osmnáctiletý mladík.

Malý fotbal hraje teprve druhý rok za prvoligový příbramský celek Rychlý válec. Z něj vedla na podzim cesta do celostátní soutěže. „Trenéři se na zápasy koukají, protože soutěž hraje spousta hráčů ze Superligy. Všimli si mě, zavolali a pak už to šlo,“ líčí Čížek.

V letošním ročníku naskočil do tří utkání a připsal si v nich tři asistence. „Zpočátku jsem měl trochu nervy, ale bylo to v pohodě. Superliga je hodně náročná, což mě nepřekvapilo, jde o nejvyšší českou soutěž,“ uvědomuje si.

Malý fotbal si hodně oblíbil. „Mám ho hrozně rád, fakt mě hodně baví. Skvěle se doplňuje s velkým fotbalem. Hraní malého mi pomohlo v myšlení a hlavně v práci s balonem je výborný,“ porovnává příbramský mladík.

Přestože velký fotbal hraje v 1. FK Příbram, pokud má možnost, superligový duel nevynechá. „Pokud není trénink či zápas ve velkém, samozřejmě jdu, to je jasné. Ani cestování ven mi nevadí,“ podotýká Čížek.

Právě to je největší úskalí příbramského výběru, který se po podzimu opět krčí na poslední deváté příčce, kde skončil ve dvou z předešlých čtyř sezon. „V tom vidím velký problém. Když jedeme ven v šesti či sedmi, je to špatné. Na domácí zápasy se sejdeme docela v pohodě, ale věřím, že se to zlepší i ven a na jaře se zvedneme,“ doufá hráč, který momentálně laboruje se zraněním. „Už to snad bude dobré,“ hlásí.

Fotbal zatím úspěšně spojuje se studiem obchodní akademie. „Školu zvládám docela v pohodě i s fotbalem. Ten je u mě na prvním místě, ale školu taky potřebuji a problém zatím nemám,“ říká Čížek.

Z fotbalu by rád udělal své živobytí. „Samozřejmě vím, že mám malou šanci stát se profesionálním fotbalistou, ale nic jiného zatím vymyšleného nemám, ještě mám čas. Chci se s fotbalem dostat co nejdál. Určitě však potřebuji zlepšit třeba rychlost,“ dodává ofenzivní hráč.