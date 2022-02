Matějů se v lednu dohodl s Brescií na ukončení smlouvy po necelých strávených čtyřech letech. Poté se následně připravoval v rodné Příbrami. Pokračování v Itálii pro něj bylo přitom prioritou. „ Jak jsem ukončil angažmá v Brescii, tak jednání s Benátkami byla v řešení. Jsem rád, že se to takhle uskutečnilo, dopadlo dobře a že si zase zahraji Serii A. Doufám, že tentokrát to bude úspěšnější a podaří se nám ji zachránit,“ komentoval Matějů svůj přestup na sever Itálie, kde se upsal aktuálně 18. celku italské nejvyšší soutěže do konce sezony s následnou dvouletou opcí.

Pro reprezentačního beka se jedná podle jeho slov o zajímavou destinaci nejen po fotbalové stránce, ale i po té životní. Benátky jsou známé velkým turistickým ruchem. „Jsem zvědavý, jak to tady chodí a těším se na to,“ podotkl Matějů, který už byl představen klubem a objevil se i na prvním tréninku. „Dojem to na mě udělalo velký. Jsou tady kvalitní hráči a hned po přijetí, co jsem přišel do týmu a poprvé na trénink, tak si myslím, že zapadnu dobře,“ sdělil své dojmy příbramský odchovanec.

Matějů před podpisem smlouvy trénoval s mateřským klubem. „Připravoval jsem se v Příbrami, jak na hřišti, tak mimo. Tímto patří poděkování celému vedení i trenérům, že jsem mohl být s týmem na hřišti a ne běhat sám někde v lese,“ prohlásil reprezentační obránce, který se objevil i na loňském evropském šampionátu.

V Benátkách ho ale čeká těžký úkol. S nováčkem Serie A bude chtít jednoznačně udržet nejvyšší italskou soutěž. „Náročné to bude, Serie A je vyrovnaná a náročná soutěž. Tým je ale kvalitně postavený a má na to, aby se udržel. Věřím, že se to podaří,“ uvedl Matějů, který svůj přestup konzultoval i s reprezentačním koučem Jaroslavem Šilhavým a přiznal, že oba měli na věc stejný pohled.

Matějů si může připsat premiérový start v novém působišti už o víkendu, kdy Benátky nastoupí na hřišti desátého FC Turín, tedy i proti svému krajanovi Davidovi Zimovi.