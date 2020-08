Mládež. To je dlouhodobě nedílná součást filozofie fotbalového Spartaku Příbram. V současné době má klub zaregistrováno okolo dvou set mládežníků.

„U všech dětí – od školky po nejstarší dorostence – se snažíme hlavně o to, abychom v nich probudili lásku ke sportu a zdravému pohybu. Děti to musí v první řadě bavit. Nevychováváme fotbalisty, ale kluky, co mají rádi fotbal,“ říká Miroslav Bodnár, který je mimo jiné Grassroot trenérem mládeže OFS Příbram.