Fotbalový podzim už skončil, tréninkový proces ale pokračuje dál. Příbram si tak pod první polovině sezony domluvila ještě přátelské utkání s třetiligovou rezervou Bohemians. Kombinovaná sestava celku od řeky Litavky nakonec uhrála remízu 2:2.

Příbramský mix uhrál remízu s rezervou Bohemians | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

Největší opory dostali volno, přesto se na hřišti v dresu Příbrami objevili někteří hráči A-týmu jako Vokřínek, Matoušek, Nsunzu či Kwinga, kteří se postavili s mladíky z B-týmu a dorostenci včetně teprve 15letého Adama Čadka. V tomto složení přitom kádr absolvoval pouze jediný trénink.

„Snažili jsme se přenést na kluky, co děláme v áčku, tak aby trošku věděli v béčku i dorostenci. Jsou to houby, které toho hodně pobraly, velká spousta. Jejich výkon byl odměněn,“ řekl k netradiční sestavě asistent trenéra Roman Bednář.

Několikanásobné štěstí, Wágner se trefil po zranění. Gól jsem si zasloužil, říká

Narychlo sestavený tým dostal po jednom tréninku naordinovanou taktiku, která byla úspěšná i v zápasech druhé nejvyšší soutěže a proti rezervě Bohemians rozhodně obstál. Po obdržené brance rychle vyrovnal Nsunzu dalekonosnou střelou z dvaceti metrů. Po další akci si zambijský záložník vybojoval penaltu, kterou sám proměnil a otočil skóre na 2:1. Pražané ale hodně rychle srovnali a už ve třicáté minutě byly k vidění čtyři branky. Ve zbytku utkání už však nikoliv.

„Kluci splňovali, snažili se dělat, co jsme s řekli. Měli jsme jeden trénink. Myslím, že to bylo pozitivní z obou stran. I Bohemka přidala kus dílu, tak velice super přípravné utkání pro všechny,“ mínil Bednář a nastínil, že někteří hráči si řekli o místo minimálně do zimní přípravy. „Už jsme o tom přemýšleli. Chceme s nimi hodně mluvit. Jsou tam velice dobří kluci. Určitě mají nedostatky, ale pozitivní věci mě docela oslnily. Musí pracovat, a když budou pracovat, tak určitě šanci mají,“ uzavřel příbramský kouč.

Bohemians B – Příbram 2:2 (2:2)

Branky Příbrami: Nsunzu 2.

Sestava Příbrami: Bleha (60. Melzoch) - Vokřínek, Hossan (46. Makarchuk), Matoušek, Šurýn (60. Likeng) - Čadek (46. Vulin), Krameš (46. Luah), Nsunzu, Roušar (60. Koffi), Bílý (60. Čajko) - Votava (60. Nkwinga, 75. Krameš).