/FOTOGALERIE/ Fotbalová Příbram se může opět pyšnit, jakou má ve svých řadách mládež. Kluci v kategorii U11 totiž o víkendu vybojovali třetí místo na Planeo Cupu v Benešově. V konkurenci 24 nejlepších týmů z celé České republiky za sebou nechali prestižní fotbalové adresy. Pouze celky z Brna skončily před nimi a tak si svěřenci Valéryho Koffiho odvezli domů bronzové medaile. I za ně ale byli šťastní.

Obě “S“, Olomouc, Slovácko, Bohemians, Liberec či Baník Ostrava. Jedno velké jméno ve fotbale vedle druhého. Všechny tyto výběry skončily na Planeo Cupu za Příbramí. Pražskou Spartu dokonce mladíci od Litavky v základní skupině porazili vysoko 5:1. „Na Spartu jsme se soustředili první den a utkání nám stoprocentně vyšlo. Pro nás úspěch!“ pochvaloval si trenér Valéry Koffi.

Se svými svěřenci s desetiletým juniorem v čele, tak učinil důležitý krok k postupu dál. „Šli jsme do turnaje s tím, abychom samozřejmě uspěli. Chtěli jsme se dostat do nejlepší osmičky, což se nám první den povedlo,“ těšilo Koffiho.

Z každé ze čtyř základních skupin postoupily nejlepší dva do finálového okteta, které se následně utkaly v další velké skupině o celkové prvenství. V ní příbramští prohráli se Slováckem a pozdějším vítězem Spartou Brno. „ S ní jsme prohráli 0:1 po gólu ze střední vzdálenosti, kdy útočník nechal vystřelit obránce do prázdného prostoru,“ komentoval klíčový okamžik Koffi. Se známějším celkem z jihomoravské metropole, Zbrojovkou, jeho svěřenci uhráli remízu. „S ní to byl boj nahoru dolu. Zahráli jsme si, ostudu jsme neudělali. Kluci byli šťastní, že vybojovali třetí místo,“ uvedl trenér jedenáctiletých fotbalistů.

Na neoficiálním mistrovství republiky této kategorie uznal Koffi sílu a kvalitu soupeřů z východní části České republiky. „Brněnské celky byly výborné, totéž ale i Olomouc. Moravské týmy si triumf zasloužily po právu. V těch zápasech jsme hráli spíš defenzivněji,“ podotkl Koffi. Jemu a jeho svěřencům se podařilo navázat na tři roky starý úspěch, kdy kategorii U8 Příbram dokonce ovládla. Nyní je tedy z toho třetí místo.

„Když už jsme se tam ale dostali, tak jsme chtěli co nejlepší místo. Prali jsme se o to. Někdy líp, někdy hůř. Turnaj jsme ale zvládli skvěle v tak velké konkurenci a kvalitních týmů. Jsme rádi za třetí místo, které jsme vybojovali,“ uzavřel Koffi.