Hlavní pozornost byla upřena do Milína. Na hřiště rozjetého nováčka divize si našlo cestu více než tisíc diváků. Domácí drželi proti prvoligovým Teplicím bezbrankový výsledek ještě necelých patnáct minut před koncem. Hosty krčící se v lize s pouhými třemi body na předposlední příčce z dalšího trápení vysvobodil až střídající Tadeáš Vachoušek.

„Z utkání máme smíšené pocity. Jsem rád za kluky, že to odehráli s hlavou nahoře a se ctí. Absolutně jim nelze nic vytknout. Na druhou stranu chybělo deset minut…“ řekl trenér Milína Martin Malý.

Podle něj se hrál klasický pohárový zápas dvou týmů z různých úrovní soutěží. „Drželi jsme se v bloku, oni hráli s balonem, ale nechodili nám do vyložených šancí, že by pálili jednu za druhou. Určitě to pro ně bylo nepříjemné. Myslím, že si deset minut před koncem hodně oddechli,“ pokračoval Martin Malý s tím, že druhý gól už nic neřešil. „Zkoušeli jsme vylézt nahoru, po standardce jsme z protiútoku dostali na 0:2.“

Skláři odvrátili penaltovou loterii v době, kdy už se zdálo, že jsou domácí z nejhoršího venku. „Přišlo mi, že hosté z toho kolem 70. minuty trochu vypadli a situace začali řešit hůř. Bylo znát, že jsou nervózní, že nemohou dát gól,“ líčil Malý.

Takto viděl zápas hostující Yehor Tsykalo:

Milínští v sestavě postrádali některé opory. Lukáš Rom byl v trestu, Karel Soldát pryč a Václav Kadlec, který si v sobotním mistráku přivodil drobnější svalové zranění, byl pouze na lavičce a do utkání nakonec nezasáhl. Možná i proto domácí směrem dopředu příliš nehrozili. „Měli jsme tam asi dvě tři situace, které se asi daly vyřešit do vyložené šance, což se nepovedlo. Dopředu jsme je zas tolik nekousali, spíše jsme se soustředili na to gól nedostat a dohrát to do penalt,“ svěřil se Malý.

Penaltový záměr vyšel Příbrami, kde se remízový výsledek zrodil po obratu domácích ještě během prvního poločasu. Tranziska poslal oproti lize značně pozměněnou sestavu českobudějovického Dynama do vedení, Coňk srovnal a ve 26. minutě to po gólu Bárty bylo 2:1 pro domácí. Za tým kouče Straky srovnal ve 40. minutě svou druhou trefou Tranziska.

V penaltách příbramští Antwi a Švestka nechali vyniknout brankáře Janáčka, za Jihočechy zaváhal pouze Krch a s odřenýma ušima tak prošli dál. Téměř šest stovek diváků přispělo svou účastí na obnovu povodní zničeného stadionu druholigové Opavy, které se domácí klub rozhodl věnovat výtěžek ze vstupného.

Vůbec poprvé v historii si třetí kolo poháru zakopou Benátky. Zápas v Mostě, který Středočeši nedávno v ČFL porazili rozdílem třídy, dovedlo do remízy vyrovnání Kohouta v nastaveném čase druhého poločasu. V rozstřelu slavili hosté.

Podívejte se na fotogalerii z utkání a níže i radost v benátecké kabině:

Milín – Teplice 0:2 (0:0)

Branky: 79. a 90+3. Vachoušek. Rozhodčí: Všetečka. ŽK: 1:2. Diváci: 1055.

Povltavská FA – Liberec 1:3 (0:1)

Branky: 65. Šmerda – 43. Bocari, 69. Hlavatý, 81. Višinský. Rozhodčí: Vokoun. ŽK: 1:0. Diváci: 323.

Most-Souš - Benátky nad Jizerou 1:1 (1:0), pen. 3:5

Branky: 30. z pen. Šimeček – 90+1. Kohout. Rozhodčí: Hes. ŽK: 1:3. Diváci: 150.

Vysoké Mýto – Hořovice 1:1 (0:0), pen. 5:6

Branky: 58. Dvořák – 56. Majid. Rozhodčí: Matějček. ŽK: 2:4. Diváci: 200.

Zápy - Admira Praha 3:1 (3:1)

Branky: 14. Kubů, 33. z pen. Duben, 36. Kavalír – 4. Kuchař. Rozhodčí: Glogar. ŽK: 2:4. ČK: 30. Peřina – trenér Admira. Diváci: 155.

Příbram - České Budějovice 2:2 (2:2), pen. 2:4

Branky: 17. Coňk, 26. Bárta – 15. a 40. Tranziska. Rozhodčí: Hocek. ŽK: 4:3. Diváci: 560.