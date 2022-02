Na závěr přípravy plichta. Příbram v generálce remizovala s Pískem

Rozdíl ve skóre mezi oběma týmy mohl být na konci zápasu mnohem větší, avšak Katovice další šance na zvýšení náskoku promarnily. „Měli jsme štěstí, že jsme neodjížděli s větším debaklem,“ přiznal tochovický kouč.

Nahrávač Dolgopolov: Když to bude nutné, půjdu bránit svou rodinu

Jeho svěřenci by se však z odehrané první půle měli odrazit a společně zapřemýšlet, jak se do jarní sezony správně nastavit. V Katovicích si alespoň po delší době vyzkoušeli hru na přírodním, živém a skvěle připraveném trávníku. „ O to víc nás mrzí výsledek a předvedená hra ve druhé půli. Máme stále moc a moc práce, ale času už málo, přesto věříme, ze srdce bojovníků jsme z podzimní části nezapomněli někde v gatích,“ uzavřel Zárybnický. Ještě příští týden by měly Tochovice sehrát generálku před startem Divize. První mistrovský zápas je čeká 12. března, kdy doma přivítají Velké Hamry.

Katovice – Tochovice 5:1 (1:1)

Branky: Sirotek.