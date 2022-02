„Z naší strany to nebyl špatný výkon. Zejména v prvním poločase jsme byli hodně na balónu, vytvořili jsme si nějaké šance. Soupeři jsme toho moc nedovolili,“ komentoval utkání Ondřej Novotný. Příbram byla lepší zkraje zápasu, kdy si vytvořila i dostatek příležitostí, ale dlouho ji trvalo, než se dočkala vedoucí branky. O ní se postaral ve 34. minutě Soldát. Favorit si do šaten nesl hubený jednobrankový náskok.

Po přestávce mohlo být ještě lépe. Příbram obměnila sestavu a na hřišti se objevila i posila ze Sparty Novotný a hned mohl skórovat. Obrovskou šanci ale zahodil. „Už jsem tam měl hlavu z malého vápna na přední tyč. Kdybych ji proměnil, tak to je 2:0 a vůbec se nestane to, co se potom stalo,“ narážel 24letý útočník na krátký výpadek, který Písek dokonale využil.

Jihočechům stačily tři minuty k tomu, aby vývoj zápasu otočili. Nejprve vyrovnali díky lepšímu důrazu ve vápně a hned vzápětí využili příbramské ztráty balónu ve středu hřiště a dostali se do vedení. „Bylo vidět, že Písek to má dobře sehrané a čekal na naší rozehrávku, kdy jsme nedokázali zareagovat na ty situace. Malinko jsme se dostali ze hry a dvakrát jsme inkasovali,“ řekl trenér Marek Nikl.

Následně se ale hosté stáhli, snažili se udržet vedení za každou cenu a docela dlouho se jim jejich plán dařil až v 85. minutě nakonec prolomil píseckou defenzivu Novotný a zařídil srovnání. „Jsem rád, že jsem dal vyrovnávací gól. Odehrál jsem si jinak to, co se po mě chce,“ komentoval svůj výkon útočník zapůjčený ze Sparty.

Příbram tak uhrála v zimní přípravě třetí remízu a předsezónní období zakončí s bilancí tří nerozhodných výsledků a šesti porážek. Jenom ta výhra chybí. Proti Písku měla slibně nakročeno, ale po krátkém herním výpadku byla ráda, že se s Jihočechy rozešla smírně.

„Výkon to nebyl úplně špatný, ale takový výpadek na pár si nemůžeme dovolit, protože nás v lize bude stát body,“ uvědomoval si Novotný. „Výsledkově bychom si to představovali asi líp. Na druhou stranu to pořád není důležitý, jako první zápas, který bude o bodech,“ přidal se k němu Nikl. Už za týden v sobotu 5. března začne pro Příbram mistrovská část. Na úvod jara přivítá na domácím stadionu poslední Viktorii Žižkov.

Příbram - Písek 2:2 (1:0)

Branky: 34. Soldát, 85. Novotný