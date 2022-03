Domácí sice za pět minut vyrovnali, jenže po přestávce už měli navrch hosté z Kladenska. O výhru se okradli špatnou koncovkou, protože výborných šancí si vytvořili několik. Většinu pochytal skvělý brankář, hlavně sólové úniky Kafky a Vopata. Překonal ho až střídající Rubeš chvíli po příchodu na hřiště po rohu Vopata. Už chybělo jen sedm minut, ale Slovan vedení neudržel.

Sotva se hosté dostali do vedení, tak jejich přihrávku v obraně vystihl Gabriel a nabídnutou šanci využil dokonale. Pět minut před koncem zařídil konečné vyrovnání na 2:2. Pro rezervu Příbrami se jednalo o generálku na jarní část, kterou odstartuje příští týdena hřišti Povltavské fotbalové akademie. Jejich soupeř z Velvar ronvěž začne venku, kdy zajede na půdu rezervy Slovanu Liberec.

Výhra na úvod jara. Tři body v záchranářském duelu vystřelil Novotný

Celkově si ale Velvarští nemusí zoufat, v přípravě zahráli dobře. Dobře vzdorovali i sokům z I. Ligy Vlašimi i Varnsdorfu, poradili si se silnými týmy z ČFL Královým Dvorem nebo Vltavínem. „Až ten konec byl slabší, ale už se těšíme na mistrák do Liberce. Máme osmnáct zdravých hráčů plus marody Pihrta a Stárka, tolik borců jsme nikdy neměli. Povedly se příchody, protože Kott, Schneider i Šlégr se dostali do základní sestavy a odešel jen Tenkl, který už chtěl být blíž rodině doma v Libčicích. Rádi jsme i za další posily Šťovíčka s Pekem,“ těší Pavla Janečka, který na otázku, zda ještě Velvary někoho neuvolní, odpověděl, že neví, ale spíše prý nikoliv.

Příbram B – Velvary 2:2 (1:1)

Branky: 23. Hošek, 85. Gabriel - 18. Vopat, 83. Rubeš.