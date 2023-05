/VIDEO, FOTO/ - V krátké historii Zaměstnanecké ligy se na Příbramsku a Benešovsku začíná rodit rivalita mezi firmami. Loňský vítěz z NVisionu tentokrát podlehl ve finále na penalty Seyforu, který minulý rok startoval ještě pod názvem Solitea, a vrátil svému sokovi porážku z rozstřelu z posledního ročníku. Bronzovou příčku vybojoval výběr Alply, jenž v souboji o třetí místo přehrál celek Halex-Schauenberg.

Seyfor si došel pro první místo v Zaměstnanecké lize | Video: Ondřej Jícha

Dvě změny si pro celky z obou regionů přichystal letošní ročník Zaměstnanecké ligy. Ze Sedlčan se klání přestěhovalo do Milína a místo loňských osmi účastníků jich tentokrát dorazilo pouze šest. Chladné počasí nebylo překážkou a tak se sexteto týmů rozdělilo do dvou skupin po třech. Nejúspěšnější čtveřici doplnily ještě týmy Mavelu a Devidentu s.r.o.

Loňští finalisté z NVisionu a Seyforu už od začátku potvrzovali, že k největším favoritům budou patřit i nyní. Tříčlennými základními skupinami prošly bez problémů a bylo tak otázkou, které další dva celky je doplní do vyřazovacího pavouka. Jejich vyzyvateli se nakonec staly týmy Halex-Schauenberg, v jehož kádru přežil tentokrát ve zdraví celý turnaj vedoucí týmu z Třebska Jiří Funk, a Alpla. Její kapitán Lukáš Sokol si dávat do turnaje ty nejvyšší ambice, ale obhájci prvenství jeho týmu ukázaly rázně, že na postup do další fáze půjdou oni.

Zaměstnanecká liga: Kam v turnaji dojde tým Seyfor?

Pro celek Halex-Schauenberg bylo úspěchem, že se podíval mezi nejlepší čtyři týmy, když loni obsadil poslední osmé. „Konečně jsme jednou vyhráli. Loni jsme byli slaboučký, letos jsme s mezinárodní sestavou zabrali,“ usmíval se Jiří Funk. Do smíchu už však nebylo jeho spoluhráči Pavlovi Heřmanovi, který už ve druhé minutě porazil bránu a ztratil kontaktní čočku. Vedoucí výroby přesto dochytal turnaj se ctí. Navíc v klíčovém zápase ve skupině vsítil hattrick do sítě Devidentu, čímž zajistil svému týmu postup do semifinále.

Ve vyřazovací fázi už ale bylo vidět na Halexu, že mu docházejí síly a tak Seyforu nekladl velký odpor. Na druhém hřišti si postup do finále vykopal NVision. Následovalo utkání páté místo, ve kterém Mavel přehrál Devident.

Zaměstnanecká liga: Tým Alpla si dává nejvyšší soutěže. Kapitán by rád do Anglie

Zatímco souboj o bronz ovládl celek Alply, tak finále nabídlo po roce opět velké drama. Obhájce prvenství z NVisionu se dostal do dvoubrankového vedení a zdálo se, že směřuje po roce opět za postupem. Seyforu se ale podařilo vyrovnat. „Bylo to o dvou chybách, které jsme udělali ve hře. Nedostoupili jsme jejich nejlepšího hráče, který dal krásnou střelu od tyče do brány. Pak jsme po rohovém kopu dostali po odrazu na 2:2,“ komentoval za NVision jinak hráč Votic Tomáš Kramný.

Po roce se tak šlo do rozstřelu, ve kterém tentokrát byli úspěšnější hráči Seyforu a v klíčových okamžicích se blýskl gólman Jan Vondrášek. „Tím, že jsou penalty tak blízko, tak funguje odhad. Když se šlo do čtvrté série a dál, tak jsem si víc věřil, protože proti mně šli hráči, kteří zkraje nešli,“ popisoval hrdina vítězů. „Jak všichni víme, tak penalty jsou loterie. A bohužel. Loni jsme je zvrátili na svou stranu. Letos ne,“ smutnil Kramný.

Zdroj: Ondřej Jícha

Seyfor tak oplatil porážku z loňského roku svému přemožiteli. „Jsem rád, že jsme jim porážku teď vrátili. Pomsta je hodně sladká a užívám si jí. Jinak úžasný turnaj, protože jsme vyhráli zápasy ve skupině a nejspíš narazíme na NVision, se kterým jsme se potkali loni a prohráli na penalty,“ rozplýval se Vondrášek. „Chtěli jsme vyhrát a zahrát si krajské finále, ale bohužel,“ neskrýval rozčarování Kramný, který už rovnou vyhlásil, že příští rok bude chtít NVision útočit opět na nejvyšší příčky.

Na Seyfor tak čeká další fáze turnaje, kde se proti nim postaví mnohem silnější týmy. „Čeká je velmi těžká zkouška. Jsou tam týmy, kde jsou hráči z divize,“ přibližoval Kramný. „Slyšeli jsme, že bude mít vyšší úroveň. Sami moc nevíme, co od toho čekat. Jedeme si turnaj užít a moc se těšíme,“ uzavřel Vondrášek

Celkové pořadí

1. Seyfor a.s

2. NVision CZ

3. Apla spol s. r. o.

4. Halex-Schauenberg s.r.o.

5. Mavel

6. Devident s.r.o.