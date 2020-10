Superligu malého fotbalu opět přerušil nouzový stav. Připravovali jste se na to?

Ano, připravovali, ale osobně jsem doufal, že k přerušení soutěží nakonec nedojde. S omezením jsme samozřejmě počítali, vždy jsme adekvátně reagovali, ale jak vidíte, celá země stojí. Bohužel, dnes už jsme opět v situaci jako na jaře.

Právě že je to další přerušení po půl roce, jak situaci vnímáte?

Tak samozřejmě je to pro náš sport velká komplikace, stejně jako pro ostatní sporty. Bohužel se s tím ale nedá nic dělat, musíme to vnímat tak, jak to je a dodržovat všechna nařízení.

Co to znamená pro soutěž a jak současné přerušení natáhne podzimní program?

Je to pro nás komplikace, protože celá soutěž směřuje k play-off a na mně teď je dát dohromady scénáře možných herních systémů, které by byly aspoň částečně spravedlivé. Je to takovéto hledání nejméně špatného mezi špatnými rozhodnutími.

Pokud bude pauza delší, začnete hrát až na jaře, nebo budete pokračovat třeba v zimě?

Pokud bychom začali až na jaře dle původního rozpisu, tak je otázka, zda nebude soutěž o to méně regulérní. Musíme pravděpodobně změnit celý systém, protože pokud nebudou odehrány všechny zápasy základní části, odehrát jen něco bude spíš na škodu. Podle mého názoru máme v této chvíli jen dvě možnosti. Buď dohrát čtvrté a páté kolo, aby byla splněno kvórum systému každý s každým, nebo dohrát, byť třeba nestandardním způsobem, všechna zbylá kola základní části. Cokoliv mezi je problém. Takže ano, pravděpodobně budeme hledat prostor pro zápasy kdykoliv, pokud to bude možné a pokud se na tom shodne Grémium Superligy malého fotbalu, které jsem kvůli tomu svolal.

Co je tedy potřeba odehrát, abyste vyhlásili vítěze?

Pět úvodních kol, čtvrtfinále, semifinále a superfinále, nebo jakýmkoli způsobem všechna plánovaná utkání.

Jaké jsou reakce z výběrů, obávají se regulérnosti soutěže?

Reakce jsou zatím spíš smířlivé a chápavé. Cítím takovou osobní rovinu, protože přece jen nejsme profesionální sport. Nezaznamenal jsem žádnou reakci, která by jakýmkoli způsobem zpochybňovala regulérnost soutěže v souvislosti s nařízením vlády. Na druhou stranu si všichni uvědomujeme, že musíme nakonec najít řešení, které nebude možná po vůli všech.

Věříte, že se soutěž kompletně dohraje?

Nějakým způsobem soutěž dohrajeme, to jsem si jistý. Otázka samozřejmě zní, jakou cestou toho nakonec dosáhneme. Pokud mohu mluvit za sebe, osobně nechci jít cestou hraní za každou cenu. Vždy pro mě bude důležitý názor týmů. Nerad bych se pouštěl do nějakých debat ohledně koronaviru, nejsem lékař a informace mám jen z médií, ale s ohledem na fakta, na zdravotní personál nemocnic a potencionálně ohrožené lidi, nechci jít za každou cenu za honbou bodů, ale cestou ohleduplnosti a zdraví. Jasně, hráči jsou mladí, neohrožení, ale také mají rodiče a prarodiče a ti už takové štěstí mít nemusejí.