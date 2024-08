Outsider z Milína si vyšlápl na velkého favorita a pokračuje v poháru dál, zatímco jeho soupeř končí. „Zní to hezky. Ještě teď chraptím. Oslava byla bouřlivá,“ řekl předseda divizního klubu Miroslav Obdržal. „Musím smeknout klobouk před celým mančaftem, jak zápas odřel a jak k němu přistoupil,“ dodal vzápětí.

Vlašim byla jasným favoritem, avšak loni už vypadla s třetiligovými Velvary, nyní ji vyřadil další středočeský soupeř. Milín vytěžil mnoho z dobrého začátku, kdy už v sedmé minutě využil brejk Kunc. V první půli se hrál jinak vyrovnaný fotbal a domácí si hubený náskok udrželi až do přestávky.

Trenér Vlašimi Aleš Majer už po utkání se Zlínem dopředu avizoval, že příležitost dostanou hráči z lavičky a širšího kádru. I po přestávce šli hosté do druhé půle ve stejné sestavě. Až po hodině hry udělal jejich kouč hned čtyři změny a rázem se obraz hry změnil. „Začali nás mačkat. Měli tlak, ze kterého se jim podařilo vyrovnat,“ přiznal Obdržal. Střídající Hodek srovnal po čtyřech minutách na hřišti.

Nicméně hosté otočku nedokázali dotáhnout do konce, i když měli herní převahu. „Pak to bylo na krev. Dohrát do závěrečného hvizdu a zkusit štěstí v penaltách,“ podotkl předseda Milína. Paní štěstěna se přiklonila na stranu domácích.

Za hosty promarnili pokutový kop hned Záviška a Šubert zkraje rozstřelu. Naději jim dal domácí kapitán Josef Obdržal, avšak další komplikace z pohledu Milína nepřišla a Kvída v páté sérii dokonal překvapení dokonce. Divizní celek se tak může těšit na dalšího soupeře. „Bylo by hezké, kdyby k nám přišel někdo z ligy a její dolní poloviny,“ uzavřel Miroslav Obdržal.

Milín – Vlašim 1:1 (1:0) – 4:3 pen.

Branky: 7. Kunc – 64. Hodek. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Trska – Kubr, Váňa. Diváci: 580.

Milín: Štěch – Mazuch, Rom, Kunc, Pohořálek (86. Pastyrik), Šilhavý, Kadlec (78. Bělohlávek), Kvída, Obdržal, Dolejš (16. Bican), Mezera.

Vlašim: Kolář – A. Pudil (60. Kurka), Dostál, Kulhánek, Kareem (46. Záviška) – Soukeník, Costa, Franěk (60. Šubert), Holoubek (60. Lehký), M. Pudil (60. Hodek) – Biegon.