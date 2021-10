Podle klubu z Červených Janovic se béčko Tupadel řádně neomluvilo. „Na základě této skutečnosti vám posíláme vyúčtování za škody, které jste nám způsobili a na jejich proplacení z vaší strany máme zcela nezpochybnitelné právo,“ stojí v dopise zaslaném klubem Červených Janovic předsedovi Tupadel Karlu Mikešovi.

A částka není zrovna nejnižší. Jde o téměř 44 tisíc korun. Janovice do této částky zahrnuly pohoštění pro fanoušky, které mělo být za dobré vzájemné vztahy s klubem zdarma (čaj, klobásy, svařené víno, pivo i nealko a další), dále přípravu hřiště a vstupné. A v neposlední řadě také reklamu na radiu.

Advokátní kancelář zastupující klub z Červených Janovic také zjišťuje možné pochybení ze strany Okresního fotbalového svazu.

„Je to politování hodná událost, ale bohužel jsme se na utkání nesešli. Mrzí nás to, dali jsme to včas na vědomí, volali jsme na svaz v pátek v 18.30 hodin. Zprávu dostali i zástupci Červených Janovic. Bohužel se to nesetkalo s pochopením. Snažili jsme se sehnat dostatek hráčů, ale máme sedm zraněných, jednoho vyloučeného a po covidu není přístup některých hráčů ideální. Ale to je náš problém,“ řekl k celé situaci předseda fotbalového klubu Star Tupadly Karel Mikeš.

„Jsme smířeni s tím, že se bude postupovat podle soutěžního řádu, smířeni jsme s pokutou, která nás čeká a kterou si zasloužíme a také samozřejmě i s kontumací. Dali jsme to včas na vědomí a snažili jsme se udělat ve špatnou dobu to nejlepší, co jsme mohli,“ dodal Mikeš.

Fotbalová pravidla mluví jasně. Klub z Tupadel dostane určitě pokutu podle soutěžního řádu, zápas bude kontumován ve prospěch domácích. A co dál? S tím se nesmíří u soupeře. Ten požaduje výše uvedenou částku. „Naše stanovisko je neměnné. Stalo se to, co se stalo. V pátek večer jsme dostali zprávu, že Tupadly nepřijedou. Dali jsme jim na vědomí, že jsme udělali reklamní kapaň na radion, že přijde hodně lidí a že to nemůžeme nechat bez odezvy. Stejně nepřijely,“ zaznělo z úst předsedy Sokola Červené Janovice Pavla Prchala.

„Sepsali jsme tak náklady a ztráty, které jsme tím utrpěli a nyní se snažíme nějak domluvit. Abychom se sešli nebo aby soupeř zaujal nějaké stanovisko. To zatím nemáme,“ řekl Prchal. „Dělám u nás fotbal pro diváky, aby chodili v hojném počtu a bavilo je to. Proto nelze celou situaci přejít mávnutím ruky, není nám to lhostejné,“ dodal šéf klubu z Červených Janovic.

K celému problému se vyjádřil i předseda OFS Jan Ďoubal. „Osobně mě překvapilo, jaká kauza se z toho udělala. Možná jsem naivní, ale kluby by k sobě měly hledat cestu a snad by i měla fungovat určitá solidarita vůči ostatním. Nejde zohledňovat jen svůj momentální zájem. Všichni víme, že každý z těch klubů se pohybuje po určité sinusoidě. Rozhodně by neměly fotbalovými řády upravená řešení nahrazovat hrozby skoro likvidačních sankcí provázených osobními invektivy,“ řekl Ďoubal.

Je zcela jasné, že se někdy stane, že se mužstvo z nejnižších soutěží nesejde. „Ve druhé nejnižší soutěži v rámci FAČR se stane, že soupeřův tým nepřijede. Nás na OFS to netěší, každá kontumace svým způsobem nabourává soutěže. Mrzí to jisto jistě i Karla Mikeše z Tupadel, stejně jako každého dalšího zapáleného funkcionáře, kteří to berou jistě jako svoji osobní prohru,“ zamyslel se předseda svazu. „Mám respekt ke všem čtyřiceti oddílům, které se snaží dělat fotbal na Kutnohorsku i se snažím vnímat, že každý jde svou cestou,“ přidal.

„Jako předseda okresního fotbalového svazu zároveň apeluji tímto na kluby, aby se opravdu snažily ty zápasy odehrát a uvědomily si, že nedostavení k utkání je opravdu výjimečný institut, ale jednoznačně preferuji řešení v rámci fotbalových řádů. Nutno podotknout, že všechny kluby byly seznámeny s tzv. Rozpisem soutěží, který za mě vcelku jednoznačně upravuje, jak by asi mělo být postupováno – to znamená kontumace, pokuta a náhrada soupeři na přípravu hřiště v předem stanovené výši. Náhradu jsme domluveni s STK, že budeme řešit souhrnně na konci sezony. Osobně doufám, že tím to skončí a budeme se věnovat soutěžím,“ přeje si Ďoubal.

Požadované částky Červených Janovic

Příprava hřiště: 1.500,- Kč

Chléb: 144,50 Kč

Klobásy: 1.270,- Kč

Svařené víno: 290,20 Kč

Čaj: 36,90 Kč

Citrony: 37,80 Kč

Lorna: 1.870,- Kč

Pivo+nealko: 6.754,- Kč

Vstupné: 8.000,- Kč (200 diváků á 40,- Kč)

Reklamní kampaň v rádiu Blaník: 23.800,- Kč