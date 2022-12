„Kemp pro mě byla super zkušenost. Poznal jsem nové lidi a hlavně pro nás nováčky je skvělé potkat hráče, které jsme dřív viděli jen v televizi, se všemi jsme se hned seznámili. Všechno bylo ideální, ubytování, jídlo, konfrontace s jinými zeměmi. Až na detail, že mě bolely nohy,“ líčí s úsměvem Beran, ve třiadvaceti letech nejmladší z gólmanské čtveřice v Českém Dubu.

Čeští reprezentanti totiž prožili na kempu čtyři náročné dny. „Ve čtvrtek úvodní trénink, v pátek tři fáze, protože jsme měli dopolední trénink, kde jsme nacvičovali standardky, a odpoledne dva zápasy. V sobotu zase dva duely a v neděli trénink a odpoledne modelový zápas,“ popisuje příbramský brankář, který měl v Českém Dubu tři spoluhráče z Příbrami: Františka Beleje, Ondřeje Drašnara a Jiřího Junka. „Když jedeme někam ve čtyřech, máme menší strach z nového, než kdybychom jeli sami. Byli jsme s klukama na pokoji, v tom jsme to měli lepší,“ podotýká.

Na tři hráče každého českého výběru včetně jeho čekal po úvodním tréninku povinný úkol. „Na kempu nás byla polovina nováčků, takže hromadné vítání nebylo, ale na prvním tréninku jsme hráli soutěž na břevínka o přání k večeři. Prohrál jsem, takže jsem musel přát,“ přibližuje.

Když si poprvé stoupl do české branky, lehce na něj dolehla nervozita. „Byla to pro mě premiéra, dosud jsem neměl žádnou reprezentační zkušenost. Přece jen nové prostředí, noví lidé, takže nervozita přišla,“ přiznává Beran. Projevila se při úvodní remíze 3:3 s Anglií. „Chytal jsem až druhou půlku, takže jsem tam šel navíc zmrzlý, což nebylo optimální, ale ostatní zápasy už jsem si užil a bylo to fajn,“ usmívá se Beran.

První český výběr složený z mladíků pak porazil zkušenější reprezentanty ve druhém českém týmu 6:5. „Po výsledku druhého našeho týmu 14:1 s Ukrajinou jsme měli strach, aby to nebylo podobné, takže jsme do utkání šli s pokorou a hráli jsme spíš z bloku. Povedlo se nám hned srovnat a když jsme dali nějaké góly, už se nám hrálo líp. Možná nás kluci podcenili první zápas, ale druhý už rozhodně ne,“ připomíná Beran, že podobný scénář nastal i ve finále turnaje druhý den, kdy mladíci zvítězili nad staršími kolegy 5:3. „Druhý zápas považuji za větší úspěch, navíc proběhla menší sázka mezi týmy o pivo,“ culí se.

Beran má za sebou povedené vystoupení v české reprezentaci, ovšem konkrétní hodnocení od trenérů zatím neslyšel. „Spíš obecně děkovali oběma týmům za přístup. Vyloženě osobní hodnocení jednotlivých hráčů nebo nastínění budoucnosti zatím nebylo,“ sděluje gólman.

Příští rok čeká reprezentační mužstvo mistrovství světa, které od 26. října do 4. listopadu hostí Spojené arabské emiráty. „Akci budou předcházet další kempy a zkoušky. Samozřejmě bych se účasti nebránil, šlo by o velmi pozitivní zkušenost,“ vyhlíží Beran šanci.

Příbramský nováček Ondřej Beran na reprezentačním kempu zaujal.Zdroj: Jaroslav Kára