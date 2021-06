Z pouhých čtyřech středočeských klubů, které mají právo rozhodovat na čtvrteční valné hromadě FAČR, se redaktorům Deníku podařilo vydolovat jméno jednoho z kandidátů na post prvního muže českého fotbalu. Méně tajností dělaly svazy, s favoritem se předem pochlubilo osm z nich.

Ještě jsme se nerozhodli! Volba je tajná, předem ji sdělovat nebudeme… Za odpovědi podobného ražení se schovávala většina ze sedmnácti vyvolených klubů, jejichž delegát zamíří 3. června do Sportovního centra v Nymburku.

Pouhé čtyři se v průzkumu Deníku svěřily, jak hodlají se svým mandátem naložit. Všechny proklamovaly podpořit Karla Poborského. Do jednoho sídlí na západ od Prahy – na Kladensku, případně v blízkém okolí.

„Karla Poborského podporujeme od prvopočátku. Vnímáme práci, která je za ním v hnutí vidět. Jsou nám blízké jeho názory na obrodu fotbalu i cesta, kterou se chce vydat,“ argumentuje třeba Jiří Hondl, předseda třetiligového Sokola Hostouň.

Otočí ve Slaném?

Z Kladenska původně zazněla i veřejná podpora pro druhého z kandidátů „fevolučního“ Petra Fouska. Vyslovil ji šéf Slaného Zdeněk Hořejší.

„Petr Fousek má vše postaveno na dokonalé ekonomice. Fotbalově to u něj možná trochu skřípe, ale zase má po svém boku Vláďu Šmicera, který mu v tomhle pomůže,“ viděl jej Hořejší jako nového předsedu. V oddílovém výboru se ale se svým názorem ocitl v drtivé menšině. Slánský hlas tak bývalý generální sekretář asociace, který se o předsednické křeslo neúspěšně ucházel i před čtyřmi roky, jistý nemá.

Očividně lépe – v poměru 6:2 – ale vychází u fotbalových svazů. Postoj těch, které se vyjádřily konkrétně, se navíc jeví závaznější.

Podpořený je hlasováním výkonného výboru tak jako v případě středočeského svazu, i když tam šlo vzhledem k dubnové drtivé výhře kandidátů F-evoluce víceméně jen o formalitu.

O strukturu níž došlo i na ankety mezi kluby. Vtáhnout do dění i nejmenší vesnické oddíly neváhalo nové vedení fotbalu na Berounsku či Boleslavsku. „Ze zhruba sedmdesáti procent klubů, které zatím odpověděly, se osmdesát procent vyjádřilo pro Fouska,“ popsal necelý týden před volbou předseda Ondřej Lípa, jak se u Berounky utvrdili v mandátu.

Konečně se někdo zajímá o náš názor

U oddílů, které by jinak valnou hromadu sledovaly jen na dálku, takový krok zabodoval. „Jsme rádi, že svaz anketu uspořádal. Konečně se také někdo zajímá, jak to vidí kluby,“ ocenil Michal Bílek z mladoboleslavského Sportingu, který pečuje i o družstvo žen.

„Svaz by měl být zastřešující organizací právě pro kluby, a proto je dobré, aby věděl, co vlastně chtějí a co je trápí. Ne jen aby rozhodovali svazoví činovníci, byť zvolení,“ dodal Bílek. V klubu se prý jednohlasně shodli na Fouskovi.

A jejich názor bude slyšet. Za Fouskem půjde i okresní svaz, pod nějž spadá od podzimu znovu už jen jediná prvoligová adresa středních Čech. Mimochodem ani v útrobách Městského stadionu na rozdíl třeba od pražské bašt na Letné či v Edenu nevyložili karty předem.

Na stejné straně pomyslné barikády jako OFS Boleslav či Beroun se ocitli ještě delegátiz OFS Benešov, Kutná Hora a Praha-západ. Ne náhodou. Všude tam měli v okresních volbách navrch vyslanci proreformních směrů v čeles F-evolucí a změnu by rádi dotáhli do zdárného konce i na nejvyšší úrovni.

„Proti Karlovi nic nemám. Byl to skvělý fotbalista. Historicky už ale podpořil ve výkonném výboru kroky, které nebyly úplně košer. Mám pocit, že za ním stojí lidé z FAČR, hodně za něj bojují,“ objasňuje svůj postoj kutnohorský předseda Jan Ďoubal.

Kladenský kolega Petr Blažej se naopak za vicemistra Evropy z šestadevadesátého staví. „Předložil nám svoje vize a ty se nám hodně líbily. Hlas dáme jemu,“ avizoval ligový rozhodčí, jehož práce pro okres si na Kladensku cení a jako jediný z předešlého výboru obhájil důvěru i na úrovni kraje.

Anketu stornovali

Na stanovisko klubů původně chtěli dát také na Nymbursku. Anketa, která měla vedení tamního svazu nasměrovat, se rozuzlení nedočkala. Začala totiž ještě před tím, než konečnou v kandidatuře ohlásil Vladimír Šmicer. „Bohužel je to tak, že anketu stornujeme.A rozhodli jsme se, že další dělat nebudeme,“ informoval Karel Nehasil, první muž fotbalu na Nymbursku.

O postoji „svého“ delegáta se předem nedozví ani „čutálisti“ na Praze-východ. Josef Novák, jeden z mála okresních šéfů obhajující v letošních volbách post bez oponenta, se prý rozhodne asi až na základě závěrečných projevů kandidátů.

„Oba mají jasnou vizi a strategii řízení a rozvoje fotbalu. Myslím, že pokud bude zvolen jeden či druhý, jistě bude dobrým předsedou. Momentálně ale nemáme jasnou preferenci,“ předeslal Novák, který se neúspěšně ucházel o post v čele středočeského svazu. Třeba právě jeho hlas bude nakonec tím rozhodujícím…