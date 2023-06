Holky umí hrát fotbal taky a na parádní úrovni. Mohli se o tom přesvědčit všichni, kteří ve čtvrtek dopoledne zavítali do areálu Spartaku Příbram, kde se konal finálový turnaj okresních výběrů Středočeského kraje. Tamější děvčata využila domácího prostředí dokonale a došla si pro první místo. V napínavém dramatu byla o gól lepší než druhý Benešov, bronz putuje do Kladna.

Turnaj okresních výběrů ovládla děvčata z Příbrami | Video: Deník/Ondřej Jícha

Závěrečného klání se účastnilo celkem devět výběrů, rozdělených do třech skupin, z okresních týmů chyběly akorát družstva Rakovníka, Nymburka a Kolína. Do finálové skupiny a zároveň do bojů o medaile se po trumfu v základních skupinách probojovaly děvčata z Kladenska, Benešovska a domácí zástupce z Příbrami.

Finálovou skupinu zahájilo střetnutí Benešova s Kladnem, ve kterém celek z jižní části Středočeského kraje vyhrál 2:1. Na tribunách se mluvilo a překvapení, ale vítěz úvodního klání následně vyvedl všechny z omylu, když měl navrch i proti Příbrami, ta ale dokázala dostat nejlepší a nejatraktivnější duel dne do důležité remízy. „Zápas byl hodně vyrovnaný. Ony daly gól, pak my a takhle až do konce. Alespoň měl nějaký náboj,“ řekla za pořádající družstvo Natálie Achačová, jež v souboji nejlepších srovnávala na 1:1.

Proč byla remíza Příbrami s Benešovem důležitá se ukázalo hned v závěrečném zápase celého dne. Domácí tým potřeboval porazit Kladno o dva góly, aby se mohl radovat z vítězství a kýženého vítězství se nakonec dočkal. „Všechny jsme tam tlačily Kladno všemi možnými prostředky, ale Příbram si první místo pohlídala,“ řekla za nakonec stříbrný tým celého turnaje Marieta Grešová. Prvenství připadlo domácímu výběru rozdílem jediného gólu.

„Děvčata jsou ráda, že vyhrála. Slaví! jsou nadšená, šťastná. Jsem rád i za ně. Pro pět holek se jednalo o poslední turnaj v této kategorii, tak jsem rád, že se jim turnaj povedl a měly krásné zakončení celé sezony i cyklu,“ uvedl trenér vítězného celku OFS Příbram Jiří Kuba. „Skvělá atmosféra! Fanoušci nás podporovali. Obranu jsme měly taky dokonalou, takže paráda,“ rozplývala se Achačová.

Spokojenost s pódiovým umístěním panovala u ve zbylých dvou táborech. „Turnaj můžu hodnotit jen pozitivně. Začínaly jsme jako outsideři a jsme rády, kam až jsme se dopracovaly. Za tenhle výsledek jsme šťastné,“ řekla za benešovský tým Grešová. „Třetí místo hodnotím velmi pozitivně. Skončili jsme na bedně. Holky si odváží medaile, pohár a s účinkováním v Příbrami můžeme být hodně spokojení,“ hodnotil na straně třetího Kladna trenér Marek Novobilský.

Soupeření děvčat se líbilo i vzácným hostům turnaje, kteří se ujali slavnostního ceremoniálu a předávání trofejí. „Jsem rád, že holky hrají fotbal v takovém množství a na takové úrovni. Do budoucna jim přeju ve fotbalové kariéře, ale i škole a studiu, aby se jim dařilo. Jsem rád, že se taková akce uspořádala v areálu Spartaku Příbram,“ komentoval místostarosta Příbrami, který má v gesci sport, Miroslav Peterka.

„Chtěl bych poděkovat organizátorům i trenérům. Holky hrály pěkně. Doufám, že u fotbalu vydrží,“ přál si předseda Okresního fotbalového svazu na Příbrami Pavel Chán. „Chtěl bych poděkovat vedení krajského svazu, že začal před dvěma lety podporovat dívčí fotbal. Vkládají se do něj nějaké prostředky a je vidět, že se jedná o efektivně vynaloženou částku. Když se podíváme dva roky nazpět a nyní, tak je tam velký posun a věřím tomu, že dívčí fotbal bude dál podporovaný. Věřím tomu, že v tom budeme dál pokračovat,“ prohlásil předseda Komise mládeže Středočeského krajského fotbalového svazu Milan Kormaník.

Celkové pořadí OFS WU14

1. Příbram

2. Benešov

3. Kladno

4. Kutná Hora

5. Mladá Boleslav

6. Praha - západ

7. Praha - východ

8. Beroun

9. Mělník