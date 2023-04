Velký talent z Příbrami. Mladý Valéry Koffi by si rád kopl s Mbappém

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Příbram se řadu let vyznačovala výchovou fotbalových talentů, kteří se podívali i do zahraničí či mezinárodní scénu. Dalším z nich by mohl být bez pochyby i teprve desetiletý klučina Valéry Koffi mladší, který loni ovládl se školou McDonald’s Cup a stal se suverénně nejlepším střelcem. O jeho umu ví i nejprestižnější adresy v Česku. Jeho snem je si ale zahrát ve francouzském PSG po boku těch největších hvězd.

Mladý Valéry Koffi při dovednostním tréninku | Video: Ondřej Jícha