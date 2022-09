Postavit se k pokutovému kopu chce hodně odvahy, kuráže, sebevědomí a mít pevné nervy. Ondřej Matějka v průběhu víkendového utkání s Rosovicemi ukázal, že je má ocelové. Zvlášť, když šel na penaltu hned třikrát. Podle oficiálního zápisu ale proměnil pouze dvě. Jedna se totiž musela opakovat, protože někdo z hráčů vběhl do velkého vápna dřív, než stačil skórovat.

Střelec Tochovic Deníku prozradil svůj recept na překonání gólmana. „Čekal jsem pokaždé na jeho pohyb, kam se pohne,“ řekl Matějka. Poprvé se z puntíku prosadil ve 33. minutě. Další možnost dostal chvilku po přestávce, kdy se na penaltu postavil znovu. „Nějak to vyplynulo ze situace. Když jsem proměnil první, tak jsem si věřil i na tu druhou,“ podotkl 24letý hráč Tochovic.

Matějka se ve zbytku zápasu prosadil ještě dvakrát. V obou případech šel sám na bránu. „Spoluhráči mi vytvořili dobrý komfort,“ poznamenal střelec domácích. V dosavadním průběhu ročníku se trefil pouze jednou, proti Rosovicím hned čtyřikrát. „Není to každý zápas. Určitě. Kdyby byly tři body, tak by to bylo sladší,“ řekl hořce hráč Tochovic.

Matějka má v týmu i svého jmenovce. Ten se stal kanonýrem Deníku na jaře. „On jak je brankář, tak se míjíme,“ pousmál se starší z obou Matějků, který za svůj čtyřgólový počin tuší, že bude muset přispět větší částkou do kasy. „Pokladník se smál, takže to budu mít tučné,“ dodal.

