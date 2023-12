Co říkáte na to, že už jste ve vedení Podlesí tři dekády? Že to rychle utíká. K tomu jsem oslavil padesátiny. Je to hodně dlouhá doba. Člověk vzpomíná, když v klubu začínal, jak to tady vypadalo, s kým do toho šel a tak dále.

Vzpomenete si ještě na začátky?

Když jsem začínal, tak elán byl jiný,. Fotbal byl úplně jinde. S Podlesím jsem to chtěl někam dotáhnout, zviditelnit . Nejen klub, ale i vlastní jméno. Dělalo mi dobře, když se o mně někde mluvilo. Teď po letech to mám někde jinde. Tenkrát, když jsem dával rozhovory, jak jde Podlesí nahoru, tak mi to lichotilo. Nyní už to mám nastavené jinak.

Jak se vám na uplynulých třicet let kouká?

Promítá se mi, že děti byly malé, blbly u bazénu a já kropil hřiště a zatravňoval brankoviště a tak dále místo toho, abych byl s nimi. Teď na to koukám trošku jinak. Někam se ten klub posunul a teď se to snažím udržet, což ale půjde těžko.

V klubu jste třicet let. Berete ho už jako vlastní dítě?

Určitě ne jako vlastní dítě. Někdy si člověk říká, zda mu to za to stojí, protože mu utíká osobní život. Jednoznačně na úkor rodiny. Bohužel jsem měl na prvním místě fotbal a pak až rodinu.

Ale i váš syn nyní pomáhá s pracemi na hřišti, pořádáním zápasů. Měl už cestu nastavenou takhle dopředu?

Mám dva kluky, kteří vyrůstali se mnou na hřišti. Starší z nich, Radim, byl od patnácti let na sekačce, což teď prakticky dělá jen on. Přenechávám mu to. Před tím jsem se o areál staral já. Teď už je pod obcí. Kolikrát si říkám ,jak jsem to všechno stíhal sekáni areálu, hnojení závlaha a mnoho dalšího. Hrůza! Kdo to nezažil, neví, o co jde. Léto lidi u bazénu a já na hřišti, tak to prostě bylo.

Je ve hře varianta, že by se vedení klubu předalo časem synovi?

Ne, ne, ne. Za prvé bych mu to ani nedoporučoval, protože v tu chvíli musí rodina stranou. Za druhé by na to kluk prostě jednoduše neměl.

Napadlo vás někdy, že byste si řekl dost a skončil?

Takové úvahy byly. Když má člověk splín a skřípalo mu to doma, tak chtěl dojet sezonu skončit. No a vidíte. Jsem u toho třicet let.

Stálo tedy předchozích třicet let za to?

Dejme tomu, že za to stálo. Byl jsem živel. Patří to k tomu. Byl jsem rád mezi mladými lidmi. Absolvoval jsem předkopné, mezikopné i dokopné. Poznal jsem spoustu parádních lidí, i šmejdů. Rozhodně nelituji, že jsem třicet let dělal fotbal.

Na co nejraději vzpomínáte?

Postupy! Byly parádní. Hlavně na ten ze čtvrté třídy do třetí a pak do okresního přeboru. Když jsme šli pak z něj do B třídy, jak jsme s traktorem jezdili po Podlesí v jedenáct večer. Bombová akce. V tu dobu jsme měli mančaft několik let pohromadě a moc jsme ho neměnili. Parta byla výborná. V tu dobu jsem měl mladé kluky, kteří řešili jen fotbal.

Kdy vám naopak bylo nejhůř?

Byly věci, které se ve fotbale dějí. Například vás rozhodčí někde seřeže, nebo když jsme jezdili na zápasy v jedenácti, kdy jsou hráči na marodce či na dovolené, což ale k fotbalu patří.

Jak dlouho budete ještě sedět v předsednickým křesle?

Kdyby teď někdo přišel a chtěl to dělat,byl to solidní člověk ,který ví o co jde tak končím . Teď mám k sobě Marka Branžovského, který je pro mne pravou rukou. Podlesí mu přirostlo k srdci a pro mě ohromně důležitý. Jednatelem je Michal Chyba. Pořád jsem stěžejní motor, to je mi jasné. Když to ale dáme dohromady s těmito lidmi, tak fungujeme. Chci, aby tady fotbal byl i kvůli té obci. Je těžké, kdyby z toho člověk vystoupil. Nemám problém , kdyby někdo přišel s vizí a chtěl by to dělat. Ono to ale není žádný med.

Je ještě něco, co byste chtěl s klubem zažít?

Abychom se převlékali v důstojných podmínkách. Pak , aby se správce hřiště nemusel tahat s kačenami, ale pouze zmáčkl čudlík, vyjelo zalévání a měl vystaráno.

Už má člověk na startu padesátky představu, jak dlouho v chodu klubu ještě vydrží?

Elán ubývá, což je dané také tím, kam fotbal spěje a jak se v něm řeší problémy. Nyní jsou úplně jiné než tenkrát. Doba se změnila. Teď dělat fotbal je horší než před třiceti lety.

Z jakého důvodu?

Jednoznačně kvůli nedostatku hráčů. Tehdy jich bylo hodně. Když jsem začínal dělat v Podlesí, tak jenom v dorostu na Příbramsku byl jeden okresní přebor a pod tím další dvě okresní soutěže to bylo kolem 35mužstev dohromady podotýkám ,že šlo jen o dorostenecké!!!!. Teď se stačí podívat, jak vypadá situace nyní. Je to úbytek hráčů, mládežnických oddílů. Dřív bylo daleko víc kvalitnějších hráčů. Teď tomu tak není a bude tomu ještě hůř.

Čekají Podlesí těžké časy?

Těžké časy čekají všechny. Příbramsko bude mít velký problém, protože tady není příliv hráčů, který byl vždy z FK Příbram. Teď nejsme tady schopni někoho vychovat. Pokud nebudeme mít sponzora jako v Milíně, který přitáhne hráče z Prahy, tak budeme mít problém. My v týmu nemáme staré ale ani mladé. Tři roky můžeme ještě I. A třídu hrát, pak ale mohou nastat potíže. Ty ale budou mít všichni. Dobříš i Spartak jsou na sestup. My jsme relativně v klidu ještě Tochovice. Na úrovni máme Milín protože tam jsou peníze. Bavím se o krajských mužstev ,velké problémy řeší i okresní mužstva.

Třicet let budujete v Podlesí klub. Jak se vám daří vedle regionálního giganta FK Příbram?

Když jsem do klubu přišel, tak se tady hrála IV. třída. Podlesí bylo poslední. Horší už to být nemohlo. Člověk byl trochu blázen, musí být šikovný a živější než oddíly okolo. Vždycky jsem ale k tomu někoho měl, nemůžu dělat všechno sám. Postupnými krůčky jsme postupovali nahoru, kdy jsme v pětiletkách šli o soutěž výš až do současné I. A třídy.

Areál Podlesí v poslední době vzkvétá. Jak se na tohle dívá člověku, který tamějšímu fotbalu zasvětil takřka celý život?

Vzpomínám, když jsem sem přišel, tak vím, jak býval před třiceti lety a jak vypadá nyní. Snažili jsme se ho vylepšovat, ale došly nám peníze. Jako klub jsme neměli sílu dávat areál dohromady. Obec nám šla vždy na ruku. I starostové, co tady byli, ať už Alena Straková, Milan Kříž nebo teď nejvíc Marcela Dušková a zastupitelstvo. Všichni byli pro sport, ale nejvíc za současného vedení obce. Areál jsme převedli pod obec, tak od té doby šel nahoru. Jsme v sezoně 2023/24 a podle toho taky vypadá. Je parádní. Všechno se vylepšuje. Momentálně řešíme kabiny, které jsou ve špatném stavu.

Na ně přijde řada kdy?

Příští rok je budeme řešit. Bude se dělat projekt, co a jak s tím udělat a diskutovat o tom. Všichni víme, že jsou v hrozném stavu. Kabiny nás trápí nejvíc. Udělat sociální zázemí je základ, aby se děti, které půjdou trénovat v zimních měsících na umělou trávu, měly odpovídající zázemí . Ještě podotýkám ,že areál využívají hasiči, kteří mají také parádní mládež. K tomu se zde dělají obecní kulturní akce, areál neslouží jen fotbalistům.

Co dál vás trápí?

Hřiště. Vyrovnat ho a taky nás trápí zavlažování. Jsme asi jeden z posledních klubů, kde taháme kačeny, abychom mohli zavlažovat trávník. Posunujeme je ručně.

V Podlesí jste celý život. Jaké máte vztahy s obcí?

Vztah k obci mám ale nejenom kvůli fotbalu. Pohyboval jsem se tady, chodil jsem na obecní brigády, byl jsem u hasičů a spolupracoval jsem se všemi starosty, kteří tady byli. O obec mám zájem a vykrystalizovalo z toho, že dělám nakonec místostarostu a do toho i fotbal. Vesnici jako takovou mám rád.