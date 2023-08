Jednalo se o akci, která by se dala přirovnat kulovému blesku. Dvě hodiny před výkopem se béčko Podlesí dozvědělo, že původní brankář bude chybět, protože tou dobou ještě někde na cestě ve vlaku. Rychle a zběsile ale vyšel záložní plán, ve kterém se určilo, že půjde Branžovský do brány.

„Dvě hodiny před zápasem se omluví, že nebude. Když se tohle stalo, tak jsme situaci vyřešili takhle. Občas chytám malou kopanou či turnaje. Brána mi tak cizí není, nevadí mi. Fotbalová je ale na mě moc velká, protože nemám výšku. Jinak v pohodě. Rozhodně se nejedná o nějaký nezvyk,“ vysvětloval svůj nástup mezi tři tyče Branžovský, který by jinak s velkou pravděpodobností nastoupil v poli.

Na domácí půdě si vedl dobře. Spoluhráči mu navíc situaci ulehčili, když hodně rychle vedli 2:0. On sám pak vzadu pochytal několik příležitostí a i s menší postavou posbíral mnoho míčů ze vzduchu. „Centrů jsem posbíral dost, což není o výše, ale zda si člověk věří,“ podotkl Branžovský.

V šedesáté minutě se ale musel červenat a hodně zpytovat. Při přímém kopu Chytky pochybil a míč mu přes ruce propadl do brány. „Akorát jsem ze sebe udělal při tom gólu pitomce. Míč mi vletěl do sluníčka a vůbec jsem ho neviděl. Trošku jsem ztratil orientaci. Nečekal jsem, že to takhle kopne. Beru to na sebe. Klukům jsem moc nepomohl,“ káral se gólman béčka Podlesí.

Třebsko tak z nenápadné situace lehce srovnalo na 2:2 a takřka jasná záležitost z pohledu Kovohutí se začala dramatizovat. „V první chvíli si člověk řekne, že je blbec. Pak zvedne hlavu a jde dál. Říkal jsem si, že kluci dají gól a utkání zvládneme. Stalo se tak. Patří jim dík, že mi pomohli,“ ulevil si Branžovský. Na druhou stranu i on pomohl spoluhráčům. Nejenže svůj tým několikrát podržel i poté, co Podlesí opět vedlo, ale pomohl jim i při hře nohama. Často se zapojoval do kombinace s beky při rozehrávce, což mu bylo vlastní.

Branžovský začal fotbalovou kariéru na Spartaku. V rámci okresu působil i v Rožmitálu pod Třemšínem, Jincích či Březnici. V létě 2017 se přesunul do Podlesí, kde působí dodnes. Jednatřicetiletý nedělní záskok v brance patří mezi nepostradatelné duše Podlesí. Krom hraní se věnuje i trénování a uplatnění najde i v managementu klubu. Stará se také o sociální sítě.