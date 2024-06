Výčet funkcí Jana Davida ať už na Příbramsku či v krajském fotbale by mohl inspirovat známého interpreta Ivana Mládka k vydání další verze jeho populárního hitu Zkratky. Těch má totiž 33letý hráč sparťanských Luhů a především funkcionář strašně moc. Pracuje totiž pro Středočeský krajský fotbalový svaz, kde je členem Sportovní technické komise a stejnou funkci zastává i na Okresním fotbalovém svazu. Do toho je i v obou Výkonných Výborech. Aby toho nebylo málo, tak na starosti má i Disciplinární komisi v malé kopané a k tomu ještě stíhá dělat asistenta trenéra ve Chlumci a kopat za Luhy.

Není těch funkcí málo?

Je toho hodně. V létě plánuji hodně věcí opustit. Už je toho moc na úkor rodiny i mě samotného.

Jak zvládáte stíhat tolik funkcí?

Je to blázinec. Snažím se všechno dělat naplno. Jsem v práci na krajském svazu. Když do toho máme schůzi Sportovně technické komise na Příbramsku, tak mě Honza Hadraba spojí on-line a ještě probírám z práce věci tady. Dá se to skloubit, ale je toho hodně. Zvlášť teď a konci soutěží, kdy týmy posílají přihlášky. Jsme největší kraj, takže je toho fakt hodně. Už jedu fakt na doraz. Ještě se do toho na konci června žením. Po svatbě si chci od fotbalu odpočinout a pár věcí vynechat.

Jak se člověk dostane k tomu, že má tolik funkcí?

Moje motivace je tedy hlavně se ve fotbale posouvat výš a posouvat celkově fotbalu dopředu správným směrem. Určitě mě fotbal baví. Vždy jsem chtěl hrát a myslel, že to někam dotáhnu. Když šla kariéra postupně dolů a skončil jsem v příbramském dorostu, do toho přišla zranění – operované rameno i koleno. Teď jsem rád, že jsem půl roku hraju. Když se tohle stalo, tak jsem se chtěl do fotbalu ponořit víc z hlediska funkcí. Manažerství ve fotbale mě baví asi daleko víc. Zároveň mě živí a můžu fotbal někam posouvat.

Kam jste fotbal posunul?

Začal jsem díky Václavovi Rysovi staršímu, který tehdy působil ve Sportovně technické komisi a věděl, že fotbal chci dělat i z tohohle hlediska, takže mě nominoval. Postupně mě to začínalo bavit víc a víc. Když to tak miluji a chci v tom něco dokázat, tak asi musím vzít víc funkcí. Nejdůležitější je, že se mi splnil sen pracovat na plný úvazek.

Kdy jste zjistil, že je toho hodně?

Letos, kdy jsem dopisoval diplomovou práci na Prague Football College (Vyšší odborná škola na fotbalové profese) a jel jsem na krev. Nespal jsem., byl jsem psychicky vyhořelý a řekl jsem si dost.

Jste jediným člověkem, který nehraje fotbalového manažera na počítači, ale naživo?

Dá se to tak říct.

Jak dlouho jedete v tomto režimu několika funkcí?

Druhým rokem. Ony přibývaly postupně a pořád se to dalo. Teď se ale nakumulovaly a poslední rok jedu na plný plyn.

Co na vaší kumulaci funkcí říkají doma?

Naštěstí mám úžasnou teď už skoro manželku. I když na ní je toho taky dost. Místo toho, abych jí pomohl s malou či v domácnosti, tak jsem na fotbale. Ona se už ale tomu ani nediví. Na druhou stranu přijedu z fotbalu a věnuji se rodině, které se snažím dát každou volnou chvilku.

Najdete si chvíli pro sebe či rodinu?

Když nejsem na fotbale, tak o víkendy jsem přítelkyně často jezdí s dcerou. Večer jdu uspat s malou. Doma se pak snažím být s rodinou co nejdéle, i když jsem vyřízený, tak na úkor toho, abych se šel vyspat.

A vypnete někdy, kdy byste byl opravdu sám a dokázal byste rovnat?

Paradoxně fotbalem, když hraju na hřišti. Na Luhách mi fakt záleží, takže fakt vypnu od všeho, i když se jedná o fotbal. Jinak, když se asi jedu podívat na svou Viktorku do Plzně a zafandím ji. Už jedu v takovém režimu, nic jiného nedělám než fotbal. Těším se, že po sezoně vypnu.

Letní pauza je ale krátká. Jak vypnete na tak malou chvíli?

Plánujeme po svatbě odjet někam do tepla alespoň na čtrnáct dní. Tam opravdu vypnu telefon a budu jen s rodinou. Čtyři až pět funkcí v přestávce opustím, takže se mi uleví.

Čeho všechno se zbavíte?

Kompletně malé kopané a pravděpodobně Chlumce.

V létě čeká I. B třídy velký škrt týmu a reorganizace soutěží. Bude to pro vás víc práce nebo úleva?

Úleva bude, až budou finálně nalosované čtyři skupiny. Teď je jaro náročné v tom, že už od zimy si týmy uvědomují, že ze skupin bude padat hodně týmů. Teď je práce dost. Některé kluby prskají, ale nabízíme jim na vypjaté zápasy VEO kamery, kdyby se tam něco stalo viz kauza Plaňany. Kamera je pro nás jediným prostředkem, jak něco dokázat, když je tam něco špatně. Některé kluby si jí půjčují, ale více spíš ne než ano. Je to jejich volba.

Jak se budete cítit v srpnu, až toho nebudete muset dělat tolik?

Když nad tím přemýšlím, tak se toho trošku toho “děsím“. Jsem v takovém režimu, že jedu naplno. Ani si neumím představit den bez toho, ale doufám, že to bude fajn.

Dokážete v srpnu někde odpoledne vyjet na kolo či ležet u vody a neřešit fotbal?

Těším se na to. Myslím si, že na dovolené vypnu a budu se toho nějakým způsobem držet.