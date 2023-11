Dlouhá léta působil v Tochovicích. V letní přestávce, kdy divizní účastník spadl do krajského přeboru, ale zamířil brankář Ondřej Beran do Hořovic. Na Příbramsku ale dál působí, i když v malém fotbale. S Partyzanem Příbram loni dokráčel až do finále superligy. Vysloužil si mimojiné také nominaci do národního týmu, se kterým se nedávno podíval i na mistrovství světa do Spojených arabských Emirátů. Tam ale s reprezentací vypadl už ve čtvrtfinále, kde Češi podlehli Kazaschstánu na penalty. Ondra momentálně kryje branku fotbalových Hořovic, ve svém volnu však hraje také basketbal a hlavně malý fotbal. Před pár dny přiletěl ze Spojených arabských emirátů, kde se konalo mistrovství světa.

Ondřej Beran si zachytal čtvrtfinále mistrovství světa v Ras Al Khaimah | Foto: se souhlasem O. Berana

S fotbalem se poprvé seznámil jako šestiletý, ještě než nastoupil do první třídy. Zajímavostí je, že nejdříve nastupoval na hrotu a postupně se přes zálohu a obranu dostal až do branky, ve které se zabydlel ve třinácti letech. „Začínal jsem v týmu FK Příbram, kde jsem strávil celou svou dorosteneckou kariéru. Působil jsem zde až do svých devatenácti let, kdy jsem se musel rozhodnout, zda jít na vysokou školu nebo pokračovat v "profesionální" fotbalové kariéře. Nakonec jsem se rozhodl pro cestu studií. Následně jsem se přesunul na 4 roky do Tochovic a nyní působím v hořovickém Áčku,“ popisuje svoji cestu fotbalovými kluby.

Právě v Tochovicích dostal nabídku si zahrát malý fotbal v týmu Partyzan Příbram. „Malý fotbal hraju přibližně 3-4 roky. Táta bývalého spoluhráče z velkého fotbalu mi dal nabídku, jestli bych si nechtěl zkusit malý fotbal, protože trénoval příbramský tým a potřeboval brankáře. Na nabídku jsem kývnul a od té doby mi tam sedla parta lidí a doplňujeme to charakterově dobrými lidmi i kvalitou, takže jsem tam spokojený,“ říká Beran.

Cábelíci doma brzy vedli, pak ale od Písku nafasovali bůra

Svými výkony si zasloužil pozvánku do reprezentace, se kterou už absolvoval druhý turnaj. „V zahraničí s malým fotbalem jsem byl už podruhé, kdy jsme v květnu vyhráli turnaj v Baku, kde však o nic v zásadě nešlo, protože to byl "pouze" mezinárodní turnaj, kde si Ázerbájdžán chtěl vyzkoušet pořadatelství na následující mistrovství. V Ras Al Khaimah se jednalo o moji první akci typu MS nebo ME a bohužel se nezadařilo dle očekávání, nicméně k bojům o medaile chyběl opravdu kousek,“ mrzí Berana.

Skupinou čeští reprezentanti prošli jako nůž máslem. Po zápasech proti Thajsku, Alžírsku a Ukrajině měli skóre 22:1. V osmifinále narazili na USA a po výhře 4:2 postoupili do čtvrtfinále, kde na ně čekal Kazachstán. „Ve skupině jsme se s Ondřejem Bírem střídali přibližně půl na půl na čas strávený v bráně. Osmifinále jsem nechytal vůbec a ve čtvrtfinále jsem nastoupil kvůli dle mého názoru úmyslnému zranění Bíra od kazachstánského hráče ve 27. minutě,“ líčí svůj nástup do jednoho z nejdůležitějších utkání v kariéře.

A jelikož hrací doba malého fotbalu je 2 x 25 minut a při nerozhodném stavu následuje prodloužení v délce dvou pětiminutovek a v případě potřeby penalty, čekala Ondru Berana spousta práce.

Tři body vystřelil Hořovice hlavou Puchmertl, teď hlásí útok na příbramskou tvrz

Zranění kapitána Ondřeje Bíra bylo opravdu nešťastné, protože měl obrovskou formu. „Ondra Bíro je svou hrou jedinečný a to, co si dovolí nohama, to opravdu klobouk dolů. Já si nohama taky poměrně věřím, ale co předvádí on jsem dokázal ocenit právě až po tom, co jsem si vyzkoušel chytat druhou "půlku" čtvrtfinále. Musím říct, že jsem byl po dlouhé době ve sportu nervózní a i když jsem následně slyšel názory, že jsem tak nepůsobil, opak byl pravdou. Nicméně vyřazení bylo velmi bolestivé, protože jsme vedli 3:1, následně za stavu 3:3 jsme netrefili prázdnou bránu a na penaltách byli v pozici, že stačilo proměnit, abychom byli v semifinále, ale i takový je bohužel malý fotbal,“ mrzí Ondru nešťastné vypadnutí s Kazachstánem.

Po návratu z Emirátů se rychle vrátil ke svým obvyklým aktivitám. „Kvůli vyřazení jsme si dokázali zařídit let o dva dny dříve, takže jsem nakonec stihnul všechny víkendové sportovní aktivity, kdy v sobotu jsem byl na lavici za áčko, protože jsme přiletěli okolo půlnoci a Koty (Matěj Koten, pozn. red.) navíc za dva zápasy nedostal gól. Z Hořovic, kdy jsme zápas zvládli 1:0, jsem jel rovnou na basketbal, kde jsme dokázali přehrát České Budějovice. V neděli jsem pokračoval na další basketbal, od 12 hodin jsme hostili Benešov, který jsme taky porazili a opět jsem jel rovnou vypomoct hořovickému B-týmu, který hostil první Zdice. Bohužel to na body nestačilo a prohráli jsme stejným výsledkem, kterým jsme v sobotu přehráli Jindřichův Hradec,“ říká Beran a dle jeho slov je jasné, že sportu má ve svém životě dostatek.

Za redakci Ondrovi přejeme, aby se mu na všech frontách stále dařilo a z další velké akce s malým fotbalem přivezl medaili.