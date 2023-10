Už přes dva a půl roku šéfuje Okresnímu fotbalovému svazu na Příbramsku. Pavel Chán, který je kromě předsedy okresu také prvním mužem Ekonomické komise Fotbalové asociace České republiky, řídí společně se svým týmem jeden z největších okresů v tuzemsku spojených s nejpopulárnější hrou na světě. V hodně směrech jsou hodně aktivní. I proto dosavadní působení nazývá velkou intenzivní jízdou a je zařazen mezi Osobnosti Deníku.

Předseda OFS Příbram Pavel Chán. | Foto: archiv Pavla Chána

Ke konci jeho předsednictví zbývá necelý rok a půl. Až doteď byl v rámci OFS Příbram hodně aktivní. „Dosavadní období bych shrnul jako velkou intenzivní jízdu. Mám radost z toho, že se podařilo splnit některé předvolební sliby, zejména ty s rozhodčími. Teď jsme řešili, že jich máme dvojnásobek, než kdy jsme začínali. Je třeba poděkovat Tomášovi Součkovi s Davidem Musilem,“ říká předseda Výkonného výboru Chán.

Za jeho předsednictví nastavilo vedení příbramského OFS pro rozhodčí dobrá pravidla. Má připravené startovací balíčky. Zájemcům se stačí přihlásit, absolvovat školení a po splnění testu dostane uchazeč potřebné vybavení. Na řízení utkání v roli hlavního rozhodčího si ale nyní nějakou dobu počkají. „Pomaloučku, potichoučku jezdi se zkušenými kolegy. Trvá několik měsíců až rok, než půjdou pískat samotný zápas,“ podotýká Chán.

Čtyřiačtyřicetiletého funkcionáře těší, že se za jeho předsednictví podařilo sehnat peníze ze soukromého sektoru a municipalit (přibližně 150 tisíc korun). „Před tím byli závislí na tom, co dostali z ministerstva školství a fotbalové asociace. I tak se podařilo udržet startovné na nule,“ poznamenává Chán. Okres Příbram ho má na rozdíl od jiných už řadu let zdarma. Za sehnané peníze se podařilo například pořídit nové dresy pro výběry, vybavení pro členy komisí, rozhodčí s nejvíce odpískanými utkáními dostali vouchery na nákup sportovního vybavení.

Průkopník mezi okresy

Jednou z viditelných věcí v regionu se stala VEO kamera s umělou inteligencí. Příbramsko společně s Benešovskem se staly jedním z prvních okresů, které je začaly používat. Postupně se přidaly další. Za první rok nahráli v rámci OFS Příbram bezmála 100 utkání. Gól z utkání okresního přeboru ve Staré Huti se dokonce dostal do Borce na konec na televizi Nova. Přibližně z poloviny z nich vznikly sestřihy na novém OFS Příbram youtube kanále, který je vedle Instagramu dalším novým počinem ve světě sociálních sítích. Chán je rovněž spokojen s tím, jak jsou na svazu hodně aktivní z hlediska legislativy, předpisů či řádů. „Díky Příbrami se každoročně změní jedna věc ve fotbalových řádech,“ poznamenává.

Samostatnou kapitolou je mládež. „Opět velký díky naší Komisi mládeže vedené místopředsednou OFS a okresním GTM (Grassroot trenérem mládež Mírou Bodnárem. Každoroční Letní kemp mládeže, který OFS Příbram pořádá je již nedílnou součástí hřišť na Dobříšsku, Příbramsku a Sedlčansku. V rámci OFS se pořádají i turnaje minipřípravek 3+0, což jsou první zápasy těch nejmenších fotbalistů, kde se počítají jen vstřelené góly.

Ohledně vedení svazu se ale nejedná pouze o jeho osobu, ale o celý tým ve vedení. „Všichni makají, co to jde. Je to práce, která se dělá skoro zadarmo. Mám ale radost, jak vše funguje. Nejsou zatím žádné extra negativní věci. Hospodářský přebytek z minulých období ve výši 900 tisíc korun jsme dali do klubů na základě odehraných utkání všech kategorií. Snažíme se fotbal na Příbramsku posouvat,“ hlásí Chán.

Inovativní přístup

Průlomovou novinkou a inspirací pro další okresy může být Příbramsko díky “Létajícímu delegátovi“, což je projekt, ve kterém členové vedení s okresního svazu v utajení sledují utkání a snaží se zjistit, jak fungují kluby, rozhodčí či fanoušci a následně se snaží nedostatky napravit. Nikomu však nehrozí žádný disciplinární počin. Skupina určených lidí navštíví ročně okolo padesátky utkání. „Dá nám to informaci, s čím kluby nejvíce bojují,“ vysvětluje Chán. Nyní se tak jedná v nejvíce případech o bezpečné obaly od nápojů či nedostatečná pořadatelská služba. „Tím, že na to poukazujeme, tak je vidět vzestupný trend a čísla se zlepšují,“ dodává. Létající delegáti pracují zadarmo. Vyplácí se maximálně cestovné v hodnotě 5 korun za kilometr.

Ohledně kelímků udělal OFS dotazníkové šetření mezi kluby a v současnosti už dostal oficiální nabídku na pořízení přibližně osmi tisíc opakovatelně použitelných kelímků., o které kluby projevily zájem. Příbramsko je průkopníkem i v další oblasti, protože si vede statistiku, kolik kdo vypískal, projel či odřídil utkání. Tento vynález pak přebírají další fotbalové subjekty v Česku. Používá se i na SKFS.

S čím však Chán na poli okresního fotbalu zápolí a s čím se vede nekonečná válka, jsou vulgární projevy vůči rozhodčím, projevy hrubého nesportovního chování nebo například nelegální starty v mládeži, které se teď objevily. „Jednoznačně podporuji, aby u závažných případů porušení fotbalových řádů kromě trestu byla i finanční pokuta,“ dodává Chán.

Dále pak sehnat ještě mnohem víc finančních prostředků, aby každý klub v okresním přeboru měl svou kameru. Do konce aktuálního volebního období by rád zachoval takový přísun rozhodčích jako doteď, aby z příbramských řad bylo mnohem větší zastoupení na krajské nebo dokonce i vyšší úrovni.