Nová Ves pod Pleší a fotbal. Spojení, které patří k sobě. Posledních jedenáct let se na tom velkou měrou podílí i šéf zdejšího klubu a starosta Sokola Jan Petrák (41), který je zároveň i kapitán celku působícího v I. B třídě. Za jeho působení se podařilo položit v areálu víceúčelový umělý povrch či vybudovat kabiny, které celé platila obec. Nejvíc ho ale těší mládežnická základna čítající 120 dětí. I proto patří mezi Osobnosti Deníku.

Jan Petrák (vlevo) s kapitánskou páskou v Nové Vsi pod Pleší. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Fotbalový klub v Nové Vsi pod Pleší a Jan Petrák jsou jako tělo a duše. Malý klub, který dlouhodobě působí v I. B třídě postupně roste co se týče zejména mládežnické základny, kterou se za jedenáct let, co je Petrák ve funkci starosty Sokola a zároveň šéfa fotbalu, podařilo vybudovat. „V tomto směru se podařilo výrazně pokročit. V roce 2013 jsme byli na nule, teď máme 120 dětí,“ pochvaluje si 41letá hlava oddílu.

Petrák se k funkci starosty obce sokolské v Nové Vsi pod Pleší dostal v roce 2012, kdy musel odstoupit tehdejší první muž Jan Havelka, který byl zvolen do čela celé vesnice a hledala se za něj náhrada. Našla se víc než adekvátní. Zvolen byl totiž Jan Petrák, který byl sice jediným kandidátem, nicméně tím na pravém místě.

Za jeho působení se podařilo vybudovat v areálu Nové Vsi pod Pleší víceúčelový umělý povrch, k tomu nové kabiny, což dělala obec Nová Ves pod Pleší bez dotací na náklady. „Naučili jsme se lépe starat o hlavní fotbalové hřiště. Náš klub má jeden z nejkvalitnějších a nejhezčích trávníků. Kluby jsem jezdí rády, že si zahrají na pěkném hracím povrchu. Bez peněz obce Nová Ves by toto všechno co se děje okolo fotbalu nefungovalo,“ hlásí Petrák.

Jan Petrák v roli hasičeZdroj: archiv Jana PetrákaZ fotbalu se stal na Nové Vsi pod Pleší sport číslo jedna. V obci funguje ještě požární sport, ale ten spíš formou kroužku, tam se děti sejdou vždy v pátek na hodinu, zatímco v případě fotbalu klidně až čtyřikrát týdně.

Petrákovi se podle jeho slov daří o vše starat a vše skloubit tak dlouho, že je v civilním povolání hasič, což znamená že den pracuje a další dva má volno. „Kdybych tohle povolání nedělal, tak bych se o fotbal tolik nestaral. Tím, že pracuji 24 hodin a pak dva dny doma, tak mám na vše víc času, než kdybych pracoval v klasickém povolání. Trochu na to trpí rodina,“ přiznává Petrák, který je požárníkem už osmnáct let.

Povolání v integrovaném záchranném systému mu ale přináší několik úskalí. Například, když mu vyjde směna fotbalový zápas. Musí si jí buď vyměnit a následně nahradit, nebo si vybrat dovolenou a třeba i na úkor volného času s rodinou. Na druhou stranu mu zaměstnání pomáhá udržet se v kondici na utkání. „Když jsem nastoupil do práce, tak jsem se divil, kolik je u hasičů fotbalistů. Jsou mezi námi i ragbisté či bývalí atleti. „Říkám si, že když jdu na službu, tak že jdu na den na fotbalové soustředění,“ žertuje Petrák.

Co se vybaví Petrákovi při pohledu do zpětného zrcátka ohledně jeho působení ve spojení s fotbalem? „Reprezentace obce. Celý život bydlím na Nové Vsi, mám jí strašně rád. Těší mě, že se když se o ní hovoří, tak první co napadne, tak je fotbal,“ uzavírá Petrák.