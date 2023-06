Výhodu domácího prostředí využil Partyzan dokonale. V odvetě semifinále Superligy malého fotbalu Příbram porazila Jihlavu Miners 5:2 a poprvé v historii zabojuje o titul v celostátní soutěži. V Superfinále se jí 24. června v Českém Dubu postaví Most, který přešel přes Olomouc Mighty Ducks.

Úvodní semifinále mezi Jihlavou a Příbramí skončilo 4:4 | Foto: Malá kopaná Jihlava

Partyzan vydřel v úvodním utkání na Vysočině remízu 4:4, doma pak dokráčel k postupu. „Věřili jsme tomu o hodně víc než na jihlavském hřišti, kde jsme byli v minimálním povoleném počtu, doma jsme měli k dispozici třináct lidí. Rychleji jsme mohli střídat, napadali jsme, od začátku jsme si připadali jistější a věřili si,“ radoval se příbramský útočník Ondřej Beran.

Horníci z Vysočiny vnímali, že o postup se připravili právě remízou na domácím hřišti. „Tam jsme to podělali. Domácí zápas rozhodl, vedli jsme 4:2 a pět minut před koncem jsme si nechali dát na 4:4. Potom jedeme do Příbrami za takového stavu, který pro ni byl lepší v domácím prostředí. Kdybychom doma vyhráli, v Příbrami jsme šli do prodloužení a bylo to něco jiného. Jsme zklamaní,“ mrzelo jihlavského kapitána Michala Prokeše.

Fotbalisté Miners přitom od osmé minuty vedli po brance Richarda Svobody, jenže za deset minut srovnal Patrik Junek. „Vedeme 1:0 a pak si necháme dát blbý gól, jejich brankář nastřelil hráče, který se sehnul a trefilo ho to do hlavy, ani neví, jak dal gól, ale o tom malý fotbal je,“ uznal Prokeš. Ve 36. minutě poslal domácí do vedení Beran a šest minut nato zvýšil Josef Čížek. „Měli jsme dvě tři tutové šance, ale gólman Příbrami byl výborný, chytil dvě jasné tutovky snad ze dvou metrů, kdy jsme byli úplně sami a nedokázali je proměnit, Příbram nás potrestala,“ litoval jihlavský obránce.

Příbram proti Jihlavě pořád dotahovala. Do odvety půjde s remízou

Deset minut před koncem ještě snížil Radek Matulka, jenže v nastavení se prosadili podruhé Beran a Václav Dudl. „Za stavu 2:3 jsme tlačili, udělali jsme blbou chybu a dostali na 2:4, pak 2:5. Příbram byla důraznější, ve všem rychlejší, nebyl to od nás výkon, jaký normálně podáváme,“ mrzelo Prokeše.

Dvěma brankami se na vítězství Partyzanu podílel útočník Beran, který přitom obléká gólmanský dres české reprezentace. „Když za nás nastupuje Martin Melichar, domluvili jsme se, že budu na hrotu, kde si připadám víc komfortně než Melda. Jsem tam prospěšnější, to je asi jediný důvod. Dva góly jsou sice příjemné, ale nebyly to složité situace na vyřešení,“ řekl skromně Beran.

Teď se může se svými spoluhráči chystat na Most, se kterým se utkají 24. června od 20.40 hodin při Superfinále v Českém Dubu. „Poslední krok bude samozřejmě nejtěžší, Most má formu, což dokazují jeho výsledky. Nicméně doma jsme ho v sezoně porazili 6:2, bude se hrát na neutrální půdě v Českém Dubu. Víme, jak hraje s gólmanem Ondrou Bírem, tomu uzpůsobíme taktiku. Mohlo by fungovat, co jsme hráli doma, potřebujeme k tomu i štěstí. Most je kvalitní soupeř, ale není neporazitelný,“ upozornil Beran.

Vstříc historickému úspěchu. Příbram rozehraje semifinále v jihlavském azylu

Jihlava nastoupí při Superfinále k duelu o bronz proti Olomouci Mighty Ducks. Duel začíná ve čtyři hodiny odpoledne. „Zápas je pro nás velmi důležitý a doufáme, že třetí místo urveme. Pojedeme tam určitě v plné síle, bavili jsme se o tom a všichni si udělají volno. Bylo by pěkné skončit na bedně, to je velký úspěch. Oproti loňsku se kádr obměnil a myslím, že se změna povedla. Důležité zápasy jsme zvládli, i když nám teď ten nejdůležitější nevyšel,“ podotkl Prokeš.

Partyzan Příbram – Most 5:2 (1:1)

Branky a nahrávky: 18. P. Junek (Drašnar), 36. Beran (Drašnar), 42. Čížek (Melichar), 60.+1. Beran (Sirotek), 60.+2. Dudl (P. Junek) – 8. Svoboda (Göth), 50. Matulka (Míča). Rozhodčí: Šťástka – M. Kubečka. ŽK: Malý (Příbram).

Partyzan Příbram: Martin Melichar – Jan Dvořák, Martin Kuška, Daniel Hájek, Ondřej Beran, Jiří Junek (C), Petr Sirotek, Patrik Junek, David Malý, Matěj Bálek, Ondřej Drašnar, Václav Dudl, Josef Čížek.

Jihlava Miners: Lukáš Konrád (David Kubica) – Petr Ošmera, Robin Hrobař, David Brtnický, Radek Matulka, Richard Svoboda, Jakub Göth, Michal Prokeš (C), Jiří Míča.