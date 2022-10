Branky a nahrávky: 1. Žežulka (Sodoma), 2. Sodoma (Jelínek) – 25. Laňka (V. Šlégr), 60. M. Koudelka (Koubek), rozhodující penalta Bíro. Rozhodčí: M. Kubečka – Pelikán. ŽK: Verner, Jelínek, Rossmann – Laňka, Exner, Koudelka. ČK: 48. Laňka (Most).

Vést po dvou minutách pohodlně o dva góly a přesto prohrát? Přesně to se stalo pražské Hanspaulce v duelu s Mostem. Obhájce titulu pohodlně odskočil o dvě branky, jenže to bylo z jeho strany až do konce utkání vše. Do přestávky snížil Denis Laňka, který utkání kvůli vyloučení nedohrál, a na konci srovnal na 2:2 Matěj Koudelka. První prohru zařídil Pražanům v penaltovém rozstřelu Ondřej Bíro.

Olomouc Mighty Ducks – Jihlava 5:2 (1:1)

Branky a nahrávky: 24. Kryl (Kaďorek), 33. Šuba (Pazdera), 56. Novotný (Šuba), 57. Janotka (Kaďorek), 59. Buček (Hegr) – 5. Votoupal (Míča), 34. Trojánek (Janák). Rozhodčí: Sýkora – Růžička. Hráno bez karet.

Ještě pět minut před koncem bylo utkání o první příčku výhodní skupiny nerozhodné. Mocní kačeři z Olomouce doma dali stejně jako Jihlava dva góly. Jenže v 56. minutě rozhodl Adam Novotný, minutu poté zvýšil Tomáš Janotka a za další dvě minuty pečetil Ondřej Buček skóre na 5:2. Hanáci po čtyřech kolech vedou tabulku o pět bodů před Jihlavou a Baníkem Ostrava.

MF Baník Ostrava – MF Blanensko 5:0 (1:0)

Branky a nahrávky: 2. Bělíček (Váňa), 35. Frébort (Váňa), 39. O. Moučka (Váňa), 47. Schmutz (M. Gaži), 60. Váňa (O. Moučka). Rozhodčí: Tomiga – Tomai. ŽK: M. Gaži – Kucharčuk.

Že nejlepší kanonýr v historii Superligy malého fotbalu Ondře Paděra nevstřelí branku, to už tady párkrát bylo. Ale že by neskóroval v utkání nikdo z Blanenska? Stalo se ve čtvrtém kole, v němž Jihomoravané prohráli 0:5 na hřišti ostravského Baníku. Vítěznou trefu zaznamenal už ve druhé minutě kapitán Tomáš Bělíček, jemuž nahrával Martin Váňa, autor gólu a tří asistencí v utkání.

Příbram ve šlágru kola malého fotbalu potopila Koráb

PAMAKO Pardubice – Vikings Brno 3:4 na penalty (1:1)

Branky a nahrávky: 16. Stránský (Rosůlek), 34. Rosůlek, 48. Rosůlek – 11. M. Vintr (Lidmila), 51. Lidmila (Havlín), 55. Doubravský (Presl), rozhodující penalta Dobšíček. Rozhodčí: Pfeifer – Terber. ŽK: Stránský – Prokeš.

První vítězství v sezoně si připsali brněnští Vikingové, ovšem až v penaltovém rozstřelu. V duelu dvou nejhorších celků východní skupiny zvítězili 4:3 na pokutové kopy v Pardubicích. Hosté museli dotahovat, když po dvou gólech Jana Rosůlka odskočilo PAMAKO ve 48. minutě na rozdíl dvou branek. Jenže Patrik Lidmila a Bohumír Doubravský ještě poslali duel do penalt, v nichž rozhodl Jakub Dobšíček.

Vlci Kolín – SC Koráb Praha 0:6 (0:1)

Branky a nahrávky: 14. Macháček (Jurčík), 34. Begič (Václavík), 42. Begič (Vávra), 46. Vávra (Šídlo), 49. Macháček (Novák), 55. Šídlo. Rozhodčí: Kohout – Havel. ŽK: Hulinský, Špaček, Rosendorf – Macháček.

Pikantní duel několika bývalých spoluhráčů, kteří vyměnili dres Korábu za kolínský, rozhodl až druhý poločas. Dvě branky Ismara Begiče navýšily vedení Pražanů o tři góly a od té doby bylo jasné, že Vlci se prvních letošních bodů v soutěži nedočkají ani po tomto duelu. Koráb po vítězství 6:0 už ztrácí jen bod na vedoucí Hanspaulku.

Rytíři Plzeň – Partyzan Příbram 1:5 (0:2)

Branky a nahrávky: 54. Kepl (Potoček) – 2. Sirotek (Drašnar), 14. Drašnar, 38. Beran (Bohuslav), 39. Dráb (Beran), 50. Malý (Sirotek). Rozhodčí: Šťástka – Pelikán. Hráno bez karet.

Také plzeňští Rytíři zůstávají v aktuálním ročníku Superligy malého fotbalu bez bodu a uzavírají tabulku západní skupiny. Příbram šla po necelé čtvrthodině do dvougólového vedení, které si pohodlně hlídala a zvítězila v Plzni 5:1. Jediný domácí úspěch zaznamenal šest minut před koncem Tomáš Kepl. Partyzan už je druhý bod za Hanspaulkou, shodně má i třetí Koráb.

