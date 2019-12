Petrouš šéfuje žákům 1. FK Příbram a chce být podobně úspěšný jako hráč

Během své aktivní kariéry zažil řadu úspěchů. Zahrál si za Slavii, Spartu, ale i ruskou Kazaň, rakouskou Austrii Vídeň nebo turecký Ankaraspor. Prošel mládežnickými reprezentacemi a dotáhl to až do A mužstva, za který nastoupil do čtyř zápasů. Mohl ale dokázat ještě mnohem více, kdyby jeho pouť profesionálního fotbalisty už v jednatřiceti letech nezastavilo těžké zranění kolene. „Bylo to brzo, ale bohužel se nedalo nic dělat,“ přiznal Adam Petrouš.

Adam Petrouš ještě v dresu Liberce | Foto: DENÍK/Cihlář Miloslav