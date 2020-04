ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Myslím, že soutěž to není tak špatná. Navíc při kvótě dvou zahraničních hráčů na tým není pro cizince vůbec jednoduché si angažmá získat,“ upozornil na důležitou skutečnost.

Můžete ozřejmit konec vašeho angažmá ve Vlašimi?

Přiznám se, že pro mě to bylo velmi nečekané, protože jsem měl ještě platnou smlouvu do příštího léta. Trenér mi však oznámil, že už se mnou nepočítá. Proto jsem tak musel začít řešit co dál.

Nemrzelo vás to? Přeci jen v klubu byla početná příbramská kolonie…

Je pravda, že s klukama z Příbrami jsem si sedl, hlavně s Jirkou Januškou. Bohužel angažmá hodnotím jako nepovedené. Jako týmu se nám nedařilo a já jsem odehrál všechny utkání na postu obránce, což není můj post. Na druhou stranu, člověk je rád, vůbec hraje. Klukům a klubu ale přeju a se jim ve Vlašimi daří.

Proč jste se rozhodl pro přesun do Rakouska?

Byla jedna z možností, která nakonec vyhrála. Bral jsem to jako impuls, výzvu a novou zkušenost. Zároveň hrála roli i dobrá dostupnost a fakt, že budu moci trávit více času s rodinou.

Takže jste měl i jiné nabídky, například z českých soutěží?

Jiné nabídky byly, ale ve finále mi tato možnost přišla pro mě jako ta nejlepší.

Jak na vás působí úroveň soutěže?

Kvůli koronavirové pandemii jsem tam odehrál zatím jen pět přátelských utkání a jedno soutěžní. I po tak krátké době si ale troufám říct, že tým, ve kterém působím, odpovídá svou úrovní naší ČFL. Je pravda, že hráči jsou méně techničtí při hře s míčem, ale techniku nahrazují obětavostí a svou výbornou fyzickou připraveností.

Máte zprávy, jaká je v Rakousku situace s ohledem na výskyt koronaviru?

Nějaké zprávy mám, situace tam je o něco horší než u nás. Je více nakažených, ale zase na tom není tak špatně jako okolní státy Německo nebo Itálie.

Jak to tedy vypadá s možným pokračováním tamějších soutěží?

V nejbližších dnech se má rozhodnout. Ale můj názor je takový, že se soutěže budou anulovat a od léta začne nová sezona.

Co momentálně děláte v době karantény?

Mám více času na rodinu, což ocení hlavně dcera Simonka, které se teď snažím hodně věnovat. Chodím běhat, jízda na kole, posilování v lese při dělání dřeva. Snažím se i pomáhat manželce a více se zapojuji do domácích prací. Společně se rovněž připravujeme na narození našeho druhého potomka.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Až odhodíme roušky a budeme se moc scházet s lidmi, které máme rádi. Samozřejmě se těším na fotbal, který mi už teď moc chybí.

Vám je stále teprve osmadvacet, jaké jsou teď vaše fotbalové plány do budoucna?

Momentálně bych chtěl pokračovat v zahraničním angažmá v Rakousku. Zároveň bych se určitě chtěl postupně začít věnovat trénování, které mě vždy bavilo.