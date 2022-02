Už přes měsíc pilně trénují fotbalisté Podlesí na jarní část. Od půlky ledna se pravidelně schází dvakrát týdně na trénink. Hlavní náplní bylo především nabírání fyzické kondice. Dělo se tak až do minulého víkendu.

V únoru už Podlesí sehrálo dva přípravné zápasy. První s Komárovem dopadl mizerně a soupeř z Berounska zvítězil 6:1. "V pátek večer jsme běhali docela masakr. Dal jsem hráčům kouř a hned v sobotu měli zatavené nohy. Měli toho plné zuby," sypal si popel na halvu trenér Marek Branžovský a vysokou prohru bral na sebe.

V prvním poločase Komárov hru zcela ovládl, což korunoval brankou Jana Mojdla. Podlesí se sice snažilo a soupeř čekal, co přijde. Po chvíli se trefil Srp, který posléze přidal svůj druhý gól. Na 4:0 zvyšoval ještě do půle Petr Štych. V prvním poločase si brankář Komárova Altman sáhl na míč pouze zřídka.

Ve druhé půli se Podlesí zvedlo a vytvořilo si i několik příležitostí, takže další brankář Komárova Vaníček musel jednou lovit míč ze sítě. Na druhé straně se ale prosadil Vajs a nakonec pěknou střelou překonal Molnára Peták. Podlesí se střetlo ještě s Kosoří a jako generálka bude sloužit zápas s Milínem.

Podlesí se pokouší dotáhnout před startem ještě dva možné příchody, které se připravují s týmem „Něco řešíme. Není nic uzavřeného, že by měli přestup potvrzený od klubů,“ řekl k potenciálním posilám trenér Branžovský, jehož svěřenci nyní přechází postupně na venkovní tréninky na umělou trávu.

Jinak si ale po podzimu v klubu nemohou stěžovat. „Panuje vnitřní spokojenost. Máme šest bodů nahoru, což není nic nereálného. Jak by řekl prezident, kdybychom skončili do třetího místa, byli bychom spokojení,“ nastínil kouč Podlesí plány do jarní části sezony. Celek u Příbrami je nyní čtvrtý jenom o skóre a umístit se v elitní trojce I. A třídy je rozhodně v jeho silách.